У жены и тещи Андрея Садового подтвердили коронавирус COVID-19. Зато сам городской голова Львова получил отрицательный ПЦР-тест.

Несмотря на это, следующих несколько дней он проведет на самоизоляции. Об этом Андрей Садовый сообщил в своем телеграм-канале.

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Политик сделает повторный тест на коронавирус – если тот будет отрицательным, вернется на работу. Пока жена и ее мать не получат негативные ПЦР-тесты, мэр Львова с ними контактировать не будет.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. Врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Видимо, у меня хороший иммунитет",

– рассказал Садовый.

Коронавирус на Львовщине: что известно

Ранее Садовый сообщил, что медики во Львове пока справляются с лечением больных СOVID-19. Однако городская власть решила увеличить резерв коек в больницах на 50% и докупить кислородные концентраты.

По состоянию на 27 октября на Львовщине подтвердили 28 086 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 797 человек. Удалось выздороветь 10 948 пациентам.