СССР – страна, чьи руки добрались чуть ли не до каждой страны Европы. После Второй мировой войны, Москва узурпировала только тех, кто мог принести пользу Кремлю. С приходом к власти коммунистов в Варшаве появилась и новая спецслужба – Департамент безопасности, или сокращенно UB – польская секретная полиция, которая ответственна за смерти тысяч людей.

В 1945 году, когда из Польши удалось изгнать нацистскую чуму, все радостно праздновали победу. Но в отличие от большинства оккупированных Союзом стран, поляки хорошо знали, что такое коммунизм. Однако осознавали – они не в том положении, чтобы диктовать Кремлю свои правила игры. Об этом в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

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Да и к тому же советские коммунисты сразу же начали процесс создания нового сателлита. Началось создание Польского комитета национального освобождения. Позже его провозгласят единственным законным органом власти в стране. Так, в 1945 году Варшаву захлестнул коммунизм. Однако некоторые историки считают, что все началось гораздо раньше. Готовя себе плацдарм для расширения режима, они начали обезвреживать тех, кто в будущем сможет вызвать проблемы и сопротивляться.

"Катынь был тем местом, где замучили и расстреляли около 25 тысяч польских офицеров. НКВД ответственны за все те расстрелы. Военным пускали пулю в голову, а тела сбрасывали в одну яму. Годами россияне не признавали это преступление", – рассказал Януш Бартковский.

Быстрые суды – еще более быстрые приговоры. Агентура UB отлавливала потенциальных опасных для коммунизма людей. Приговоров было 2:

расстрел;

ссылка.

Все это нужно было сделать всего за год, так как коммунисты готовили для поляков референдум. Недовольства и негативных результатов на голосовании им не надо было. И пока УБовцы отлавливали неблагонадежных граждан, за стенами Кремля готовились грандиозные планы по перестройке Польши.

"Несмотря на все договоренности, достигнутые на Ялтинской конференции, в которых говорилось и о свободных выборах в Польше, для достижения независимости страны, становление режима в Варшаве началось сразу после того, как только удалось выгнать немцев из страны", – напомнил исследователь Дэвид.

"Процесс шестнадцати"

UB создали по модели НКВД и немецкого "Абвера", а потому традиции и методы работы у них ничем не отличались от "коллег" по цеху. Да и к тому же за деятельностью новосозданного ведомства постоянно следили советские кураторы. Ничего в Польше не происходило без их ведома. Даже в участках тогдашней польской полиции обычно сидел представитель от СССР. Вот, например, первый глава КГБ Иван Серов еще до назначения на эту должность, руководил ликвидацией польского подполья, которое осмелилось бросить вызов пророссийской польской коммунистической власти. Он координировал операцию по задержанию 16-ти лидеров сопротивления.

Эти события получили название "Процесс шестнадцати". В 1945 году над лидерами польского движения сопротивления устроили показательный судебный процесс. Их пригласили на "переговоры", и как только те приехали – сразу же арестовали и доставили в Москву на скамью подсудимых.



Суд над лидерами польского движения сопротивления / Фото "Википедии"

Всенародный референдум

В 1946 году коммунисты провели в Польше всенародный референдум. Это была своего рода имитация демократии и свободы выбора. Попытка отбелить коммунизм.

Вопросов было всего 3:

упразднение Сената и его ликвидация.

национализация промышленности и консолидация социалистических экономик.

изменения на западной границе.

Большинство людей проголосовали против этих 3-х предложений, но, по правде говоря, коммунистов это мало интересовало. Главная задача – создать видимость, а дальше все в лучших традициях: запугивание и сфальсифицированные результаты, в которых оказалось, что из всех 3-х вопросов, от 61-го до 91% людей были за такие изменения. Тут все и началось – страна безвозвратно утонула в коммунизме. Все, что оставалось Кремлю, – пропихнуть своих людей на выборах 1947 года. А тут уже помогли сотрудники UB. Они сделали так, что странным образом у коммунистов практически не стало конкурентов. Поэтому "красные" и приближенные к ним люди набрали 394 места из 434-х возможных.

Всего за месяц до начала кампании было арестовано около 100 тысяч членов "Народной партии". Большинство из них – по сфабрикованным обвинениям. Около сотни казнили сотрудники секретной полиции страны – Департамент безопасности Польши,

– пояснил исследователь Дэвид.

В послевоенной Польше Департамент безопасности был едва ли не самым сильным органом власти и контроля. Все потому, что помимо обязанностей секретной полиции и репрессий над поляками, они занимались разведкой, контрразведкой и остальными задачами. В общем, основных направлений деятельности было не так уж и много – борьба с подпольем, с политическими диссидентами, инакомыслящими, оппозиционерами и интеллектуалами. А еще – защита экономики, контроль тюрем, расследование и шпионаж за собственными людьми. В рядах УБовцев служило более 30-ти тысяч человек (без информаторов), а кроме того, они держали на контроле около 300 тысяч госслужащих: начиная от обычных правоохранителей и заканчивая охранниками тюрем.

"До 1953 года на 800 польских граждан приходился 1 офицер Департамента безопасности. За 45-летнюю историю страны, ее спецслужбы никогда не были настолько мощными", – сказал историк Анджей Пачковский.



Анджей Пачковский / Фото "Википедии"

Подпольная антикоммунистическая группировка "Проклятые солдаты"

Одной из главных задач УБовцев была борьба с подпольными антикоммунистическими группировками. Такими были "Проклятые солдаты". Их количество по разным оценкам составляло от 120 до 180 тысяч человек. Они боролись против московских спецслужб и подчиненных им ведомств. Но противостоять красному террору, у которого более чем полумиллионная армия, солдаты тоже не могли.

Подпольную деятельность строго пресекали УБовцы. Одна только листовка, которую передали, скажем так, не в те руки – могла положить конец деятельности партизан. Их цель – искоренить СССР из Польши – так и не воплотилась в жизнь. Отряды смерти отлавливали военных и без суда или заключения расправлялись на местах. Но и поляки были не менее жесткими. В 1945 году состоялась битва в селе Куриловка. Партизаны ликвидировали почти 70 НКВДистов. Советы тогда отступили. А вернувшись – сожгли до тла все село и более 700 находящихся там домов .

Считается, что "Проклятых солдат" польские спецслужбы полностью искоренили к 1947 году. Однако историки уверяют, что последним членом движения сопротивления был Юзеф Франчак. Он погиб в битве в 1963-м году – через 18 лет после войны.



Юзеф Франчак / Фото Institute of National Remembrance Archive

Антикоммунистическое движение "Свобода и независимость"

Еще одним трагическим примером деятельности UB является расправа над членами антикоммунистического движения "Свобода и независимость". В отличие от "Проклятых солдат" – эти пытались противостоять советам в мирной плоскости. Свою деятельность они начали еще в 1945 году, и быстро осознали, что в Кремле не понимают никакого языка, кроме насилия.

Конфликт быстро перерос в вооруженное противостояние, но ситуация такая же как и с "Проклятыми" – тягаться с натренированными военными и хорошо экипированными отрядами спецслужб было бесполезно. Поэтому, члены движения сосредоточили свое внимание на помощи другим партизанским движениям – они поставляли им информацию, занимались созданием фальшивых документов, чтобы те, кого преследует режим, могли спокойно выехать заграницу.

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Однако, вести и такую борьбу долго было не суждено. Агенты UB сослали своих агентов, спецслужбы знали об антикоммунистах все. Им предложили сдаться, выйти из подполья и тогда, возможно, власть подумает над их помилованием. Когда подпольщики явились, их, конечно же, арестовали – кого-то замучили, а кого-то отправили в ссылку.

Все коммунистические правительства Польши пытались пробить себе путь через кризис. Каждый раз расписание событий улучшалось (ненадолго), а потом становилось только хуже. Люди начинали все больше разочаровываться в коммунизме. В конце концов все дошло до откровенного неприятия этой идеологии,

– сказала профессор Университета Гданьска Джоанна Бенеда.

Кто раскрыл всю внутреннюю кухню польской партии и ее спецслужб на весь мир – смотрите в программе.