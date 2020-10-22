Среди проблем Киева, которые вызывают у людей наибольшее возмущение, можно выделить две – дороги и незаконные застройки. И если решение первой сдвинулось с мертвой точки, то проблема застроек стоит остро как никогда.

Зачем Киеву столько жилых комплексов? С одной стороны, как показала ситуация этим летом со взрывом в столичном многоэтажном доме на Позняках (ул Григоренко, 41), жилой фонд застройки 40-60-х годов нуждается в реконструкции, а иногда – капремонте и сносе. С другой стороны, когда в городе вырастает очередной небоскреб, не остается места для действительно важных объектов инфраструктуры: детских садов, парков, скверов. Кроме того, нередки случаи уничтожения застройщиками зеленых зон, разрушения исторических памятников или зданий общегородского значения, чтобы искусственно "найти" место под строительство.

В конце концов, ответ на этот вопрос один – это хороший бизнес, который приносит немалый доход всем, кто хоть как-то к нему причастен. Если посмотреть на количество незаконных строек, которые происходят под носом у действующей власти, возникает подозрение, что она тоже "в доле".

Наталья Манойленко – член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также кандидат в депутаты от фракции "Голос" – одна из тех, кто борется с этим беззаконием. За последний год ей удалось помочь общине защитить Горку Кристер; сохранить парк "Никольская слободка"; отказать в продлении договора одиозному застройщику, который хотел возвести "свечку" вплотную к Александровской больнице и тому подобное.

Она утверждает, что остановить своевольную хаотичную застройку, которая негативно влияет на инфраструктуру города, возможно. Для этого необходимо вернуть киевлянам реальное, а не на бумаге, местное самоуправление, обеспечить четкое соблюдение градостроительных норм, а также воплотить программы капитального ремонта и реновации многоквартирных жилых домов.

А пока имеем следующие последствия:

1. Несоблюдение генерального плана города

У каждого города есть генеральный план – основной юридический документ, определяющий направления и границы территориального развития города, его функционально-планировочное зонирование (например, разделение на промышленную и жилую зону, их пропорции), решение о размещении объектов общегородского значения. То есть, это документ, который составлен согласно правилам градостроительства и служит основой для реконструкции и развития города.

2. Перенаселение районов

Согласно Генплану, каждый район строился с учетом количества людей, которое он может вместить. То есть, если в Голосеевском районе живет около 25 тысяч человек, для них должно быть рассчитано количество домов жилого фонда, экипажей общественного транспорта, школ, детских садов, больниц, магазинов, аптек, а также рекреационных (зеленых) зон.

3. Пробки на дорогах

Несоблюдение недобросовестными застройщиками Генплана города вызывает еще одну "болезненную" проблему Киева – пробки. Перегружаются старые аварийные мосты (например, мост Патона и мост метро), неэргономическое расположение зданий делает пространство тесным, из-за чего количества полос на дорогах недостаточно и возникает необходимость построения дополнительных эстакад и разъездов.

4. Перегрузка городских коммуникаций

Застройки, ведутся с грубыми нарушениями законодательства, в дальнейшем бывает невозможно ввести в эксплуатацию, городские службы отказываются подключать их к коммуникациям. В результате, коттеджи могут остаться без водо– и электроснабжения и даже без канализации. В таких случаях подключение может происходить без разрешений и с нарушением правил безопасности. Чем это оборачивается для города? Перебои с водоснабжением, увеличение тарифов на отопление, проблемы с электроэнергией, повышение риска техногенных катастроф и, конечно, новые "дыры" в бюджете города.

5. Полный беспредел

Значительное количество зданий, которые появились на территории города без получения необходимых разрешений свидетельствует о том, что в настоящее время закон не действует и любой, обладая достаточным количеством финансов и "связей", может обойти его без хлопот.

Такая ситуация совершенно не устраивает жителей Киева – они проводят митинги, обращаются во все возможные инстанции и в СМИ, чтобы остановить несанкционированные действия застройщиков. Значительную поддержку и огласку получило движение #SavePechersk, которое привлекает внимание общественности и соответствующих властей к проблеме незаконной застройки и, как следствие, разрушению исторического района Киева – Печерска.

Одна из "горячих точек" – застройка на Московской, 7, что грозит разрушением нескольких жилых домов, расположенных на улицах Московской и Левандовской. Наталья Манойленко говорит, что строительство является примером того, как застройщик пренебрегает интересами жителей, всего района и города, поскольку градостроительные условия и ограничения на застройку изданы с превышением норм высотности, установленных для центральной части города, в течение 1-го дня в крайне подозрительный способ.

Я приложу все усилия, чтобы помочь общине остановить это своевольное строительство. Вместе контролируем выполнение Печерской РГА согласованного плана действий. Ключевой является отмена через суд МУО. Следующий шаг – подача проекта решения Киевсовета о выкупе участка для общественных нужд с целью устройства на ней сквера,

– говорит Манойленко.