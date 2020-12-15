В 2020 году состоялся ряд убийств, которые потрясли человечество. Некоторые преступления стали катализатором новых трагедий. Некоторым из погибших суждено изменить историю уже после своей смерти. Однако все трагедии пугают своей действительно нечеловеческой жестокостью. И важно не забывать, что за именем каждой жертвы история человеческой жизни, которую внезапно забрали.

О самых резонансных убийствах 2020 года читайте в материале 24 канала.

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Убийство Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года во время задержания в Миннесоте. Полицейские схватили мужчину из-за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Детали убийства

Один из полицейских при задержании прижал коленом шею Флойда.

В таком положении мужчину держали примерно 7 минут.

Он умолял о помощи, говорил, что не может дышать, и просил не убивать его. Однако было уже поздно.

В последние слова Флойда были: "Мама, я люблю тебя. Передайте моим детям, что я люблю их. Я умер".

Полицейские не пытались помочь мужчине. Когда приехала скорая, было уже поздно.

Причастных к задержанию 4 полицейских уволили с должностей. При этом задержали только 1 из них – экс-офицера Дерека Шона. Именно он до последнего держал свое колено на шее Флойда.

ФБР расследует правомерность действий полиции.

В сети опубликовали видео с кадрами задержания Флойда. На них видно, что человек не оказывал никакого сопротивления. Он только просил правоохранителей, чтобы те сохранили ему жизнь.

Впоследствии стало известно, что в Миннеаполисе расформируют полицию.

Убийство Флойда стало катализатором массовых протестов в США.

Чтобы остановить митингующих, в крупные города ввели Нацгвардию. Во время протестов задержали тысячи человек.

Звезды также отреагировали на трагедию. Они призвали мир остановить расизм и покончить с полицейским произволом. Протестующих поддержали Леди Гага, Кендал Дженнер, Бейонсе, Ким Кардашян, Джастин Бибер и другие.

Избранный президентом США Джо Байден назвал смерть Флойда переломным моментом в американской истории.



Джордж Флойд / Фото ABC News

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Убийство Самуэля Пати

Самуэля Пати обезглавили 16 октября 2020 года во Франции. Убийство совершил студент чеченского происхождения. Причиной трагедии стало то, что Пати во время работы учителем показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Детали преступления

Трагедия произошла во французском городе Конфлан-Сент-Онорион.

Когда полицейские прибыли на место преступления, то увидели тело учителя. Рядом был вооруженный кухонным ножом юноша, который оказался студентом этого учителя.

Правоохранители потребовали, чтобы террорист бросил оружие. Когда тот отказался, полицейские открыли огонь и расстреляли студента.

Впоследствии полиция выяснила, что террориста звали Абдулак Анзоров. Он родился и провел детство в Москве. Однако 12 лет назад прибыл во Францию. Там проживал в статусе беженца.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что исламистам во Франции не будет места. На всей территории страны усилили безопасность.

Полиция задержала более 10 подозреваемых в причастности к теракту.

Впоследствии в департаменте Сена-Сен-Дени закрыли мечеть. Именно ее верующие развернули в социальных сетях целую кампанию осуждения против погибшего Пати.

Из-за радикальных действий французских властей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские бренды. Турецкий лидер подчеркнул, что Макрон "требует лечения и психической проверки".

Вскоре после убийства Пати во Франции ​​всколыхнула череда терактов.

29 октября в Ницце террорист во время богослужения убил в храме 3 человека.

29 октября во городе Авиньон человек с криками "Аллах Акбар" и пистолетом в руках напал на полицейских.

29 октября в Лионе неизвестный размахивал посреди улицы 30-сантиметровым ножом.

Во Франции заявили о максимальном уровне террористической угрозы.



Самуэль Пати / Фото Spzh

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Убийство Александра Тарайковского

Александра Тарайковського убили 10 августа 2020 года в Минске. Он стал первой жертвой силовиков во время мирных протестов белорусского народа против нечестных выборов и самопровозглашенния президента Александра Лукашенко.

Детали трагедии

Тарайковский погиб в результате потери крови.

МВД Беларуси заявило, что в руках погибшего якобы взорвалась граната, которую он как раз собирался бросить в силовиков. Однако впоследствии в сеть попало видео с моментом убийства Тарайковского. На кадрах было видно, что в мужчину выстрелили.

Очевидцы гибели Тарайковского также опровергают информацию о гранате.

Жена погибшего рассказала, что в водовороте протестов Тарайковский оказался случайно. Он направлялся в родительскую квартиру.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала санкционный "Список Тарайковского". Туда вносят фамилии всех причастных к пыткам и задержаниям белорусских протестующих.

Тихановская также заявила, что во время протестов в Беларуси погибли 8 человек.



Александр Тарайковский / Фото Medium

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Убийство Мохсена Фахризаде

Ученого-ядерщика и "отца" ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде убили 27 ноября 2020 года в Тегеране. Власти страны уже заявили, что во время преступления убийцы использовали искусственный интеллект.

Детали расправы

В Фахризаде выстрелили 13 раз. По данным местных СМИ, неизвестные били из пулемета со спутниковым управлением. Оружием управляли дистанционно.

Выстрелы были настолько точными, что жена Фахризаде, которая сидела в нескольких сантиметрах от него, не пострадала.

В первые минуты после выстрелов ученый был еще жив. Его вертолетом доставили в ближайшую больницу. Медики делали все возможное, однако спасти Фахризаде не удалось.

Власти Ирана обвинили в убийстве ядерщика США и Израиль.

Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави подчеркнул: теперь его страна имеет право на ответ.

В декабря 2020 года армии Израиля и США усилили координацию. Страны ожидают, что иранская сторона может отомстить за смерть ученого, нанеся ракетные удары.

Евросоюз назвал убийство Фахризаде преступлением, которое противоречит правам человека.



Мохсен Фахризаде / Фото AFP

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Убийство Эдди Хэсселла

Актера Эдди Хэсселля застрелили неизвестные 1 ноября 2020 года. Пуля попала 30-летнему мужчине в живот. Когда на место трагедии прибыли медики, они лишь констатировали смерть звезды.

Детали преступления

Трагедия произошла в США в Техасе.

Хэсселля застрелили неизвестные, которые хотели похитить его авто.

Убийство произошло недалеко от дома, где жила девушка Хэсселля.

Смерть актера поразила многочисленных поклонников по всему миру.



Эдди Хэсселль / Фото з інстаграму Гессела

Обратите внимание! Гессель вошел в историю мировой киноиндустрии как звезда сериала "Кости". Кроме того, он известен по ролям в "Поверхность" и "Коварные горничные".

Самые громкие убийства в Украине

Школьнице Кристине Пьяновой нанесли не менее 20 ударов ножом. От полученных ран девочка умерла на месте. Тогда убийца обезглавила свою жертву.

Детали трагедии

30 апреля 2020 года Украину всколыхнула жуткая весть. В Харькове обнаженная женщина гуляла по улице с отрубленной головой своей дочери в мусорном пакете. В другой руке мать несла нож.

Впоследствии полицейские выяснили, что женщина – 38-летняя Татьяна Пьянова. В пакете она несла голову дочери – 13-летней Кристины Пьяновой.

30 апреля брат Пьяновой-старшей позвонил в полицию. Он сообщил, что нашел тело племянницы без головы.

Пьянову задержали по подозрению в убийстве дочери.

Следствие установило, что на момент трагедии Пьянова-старшая была трезвой. Женщина также не состояла на учете в психиатрической больнице и не было документально подтвержденных проблем с психическим здоровьем.

Односельчане охарактеризовали Пьянова-старшего как спокойного и уравновешенного человека. Однако отец убитой девочки признался, что неоднократно замечал за экс-любимой разнообразные странности. В частности, она заявляла, что якобы умеет читать мысли.

В разговоре с правоохранителями Пьянова-старшая внезапно начала отрицать, что имела дочь Кристину. Она рассказывала, что на самом деле ее ребенка овут Евой.

Соседи рассказали, что незадолго до трагедии Пьянова-старшая вынесла из дома все обиды и накрыла зеркала черной тканью.

Психологическая экспертиза обнаружила, что Пьянова-старшая страдает хроническим психическим заболеванием.



Кристина Пьянова / Фото из соцсетей

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Убийство Андрея Сотника

Пластического хирурга Андрея Сотника застрелили во дворе его дома 2 февраля 2020 года. Киллер следовал за своей жертвой, а когда приблизился, несколько раз выстрелил в Сотника.

Детали трагедии

Совершив убийство, нападающий вырвал у Сотника из рук пакет и побежал в неизвестном направлении.

Момент убийства зафиксировали камеры наблюдения.

Проанализировав полученную информацию, правоохранители заявили, что убийство пластического хирурга является заказным.

Подозреваемого в убийстве Сотника задержали 14 февраля в Одессе. Он пытался бежать из страны. Впоследствии в Киеве правоохранители задержали и его сообщника.

Следствие установило, что 2 подозреваемых в течение определенного времени следили за Сотником.

Один из подозреваемых Махаматиякуб Маматкодиров признался в убийстве пластического хирурга. Однако мужчина ничего не рассказал о заказчике или мотивах расправы над Сотником.

Полиция рассматривает несколько версий убийства. Одна из них связана с возможными связями Сотника в его родном Донецке. Другая версия основывается на финансовых делах хирурга: якобы Сотник давал пациентам деньги в долг на дорогие косметические процедуры.



Андрей Сотник / Фото DMK

Обратите внимание! Андрей Сотник был директором киевской клиники пластической хирургии DMK Ukraine. В столицу он переехал из Донецка после российской оккупации Донбасса.

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Компания друзей 21 мая 2020 года отдыхала на арендованном пруду. Его хозяином был Анатолий Захаренко. Под влиянием алкоголя между гостями и арендатором вспыхнула потасовка. Обезумевший хозяин схватил охотничье ружье и расстрелял своих гостей.

Жертвы трагеди

Владислав Мамиченко,

Андрей Москалец,

Виталий Вульчин,

Владимир Куприянов,

Эскендер Османов,

Роман Ханенко,

Олександр Билоус.

Детали расправы

В результате трагедии погибли 7 человек. Часть из них была убита во сне. Одному мужчине удалось скрыться. Он и позвонил в полицию.

Все погибшие воевали на Донбассе и были ветеранами батальона имени генерал-майора Сергея Кульчицкого.

С Захаренко погибшие давно дружили. Некоторые годами отдыхали с ним и семьями на пруду, который арендовал мужчина.

Правоохранители взяли Захаренко под стражу. В процессе предварительного расследования мужчина прошел более 80 экспертиз.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент расстрела Захаренко был трезвым и прекрасно осознавал свои действия.

Вадим Федюнин – единственный уцелевший – рассказал, что Захаренко – профессиональный охотник. Он всегда хвастался своим умением перезаряжать ружье за ​​несколько секунд.

Если вину Захаренко докажут, горе-охотнику может грозить пожизненное заключение.



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Убийство Александра Деревянко

Музыканта и аранжировщика Александра Деревянко убили 22 ноября 2020. Тело художника нашли только 5 декабря на территории Киевской области. Нападавшие сначала избили и задушили Деревянко, а потом пытались избавиться от тела.

Детали расправы

22 ноября несколько человек пришли в квартиру Деревянко.

Музыкант сам открыл им дверь, не зная, что ждет его дальше.

Нападавшие сначала избили Деревянко, а потом задушили.

Чтобы выйти сухими из воды, мужчины решили избавиться от тела. Злоумышленники обмотали Деревянко товарами и отвезли в гараж. Впоследствии нападавшие планировали залить мертвого музыканта бетоном.

В Киеве исчезновения Деревянко сразу заметили. Его коллеги и друзья организовали поиски. Однако найти тело удалось только почти через 2 недели.

Подозреваемых в убийстве Деревянко уже задержали. Если их вину докажут, мужчинам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

Поводом для убийства стало имущество музыканта. В частности, его недвижимость.



Александр Деревянко / Фото Dtp.kiev