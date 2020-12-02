Издание NYT опубликовало расследование, как бюрократия и заторможенность местной системы спровоцировали трагедию в итальянской провинции Бергамо.

Североитальянская провинция Бергамо стала одним из самых смертоносных регионов в западном мире во время пандемии коронавируса. Расследование NYT выявило неправильное руководство и бюрократические задержки. Эти и другие факторы привели к большему количеству смертей, чем должно было быть.

Сайт 24 канала представляет перевод статьи NYT.

Опустошение и страх: COVID-19 и север Италии



Врачи начали обнаруживать подозрительно много пневмоний в Италии в феврале / Фото: Nation Thailand

Франко Орланди, обычно здоровый пожилой мужчина, бывший водитель грузовика, заболел. У него был кашель и лихорадка, "скорая" привезла его в больницу. Впрочем, врачи сказали, что это простуда и отпустили домой. Через два дня скорая помощь вернула 83-летнего водителя назад. Он не мог дышать. На дворе была середина февраля 2020 года.

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В то время Италия еще не зафиксировала ни одного случая коронавируса. Симптомы Орланди озадачили Монику Авогадри, 55-летнего анестезиолога, которая лечила его в больнице Пезенти Фенароли. Но и она не догадалась сделать тест на вирус: итальянские протоколы базировались на решении ВОЗ. А она в первые дни эпидемии указывала четко – тестировать только тех, кто вернулся из Китая.

"Китай?" – докторша Авогадри вспомнила, как ответила жена господина Орланди. – Она даже не знала, где это".

Но COVID-19 уже прибыл в Ломбардию. Через пять дней такое открытие – после нарушения протокола обследования – сделал другой врач в соседней провинции Лоди.

Госпожа Авогадри сама заболела после нескольких дней ухода за Орланди и другими пациентами. Ее больница, вместо того, чтобы выявлять и лечить болезнь, ускоряли ее распространение в экономическом центре Италии. В это время в Бергамо звучали сирены, вокруг были одни страдания и смерть. Родителей отнимают у детей, мужей от жен, бабушек и дедушек от их семей. В одном из домов престарелых в Бергамо умерли 34 из 87-ми стариков.

Больницы стали импровизированными моргами, в церквях стояло много гробов. Эти сцены стали предупредительным сигналом для лидеров западного мира – как быстро вирус может парализовать систему здравоохранения.

Местные чиновники считают, что в Бергамо от вируса погибли более 3300 человек. Но реальная цифра, по их словам, вдвое больше. Город господина Орланди – Нембро – подвергся, пожалуй, главному удару. Смертность в марте 2020 года выросла там на 850%. Местный священник приказал прекратить непрерывно звонить в колокола по умершим.

Сейчас главный вопрос: как такая трагедия могла произойти именно в Бергамо? Это богатая, образованная провинция с населением чуть более 1 млн человек и с первоклассными больницами. Ответов правительство предпочитает избегать, пишет NYT. Зато там указывают с гордостью на успех Италии в преодолении первой волны инфекции.

Нарушить правила, чтобы узнать правду



Врач Аннализа Малара, которая скоро станет известной на всю страну / Фото: 7giorni

Проблема на ранней стадии была в указаниях ВОЗ. Из-за тестирования только людей, причастных к Китаю, врачи пропустили первые случаи коронавируса в Италии. Ложные шаги и бездействие ухудшили ситуацию и стоили Бергамо и Италии в целом драгоценного времени. А его отсчет уже шел на минуты.

Директор больницы Пезенти Фенароли закрыл двери заведения почти сразу, понимая – здесь вспышка. Но региональные чиновники приказали открыть его через несколько часов. В результате, работники больницы, посетители и выписанные пациенты попали под действие вируса. И поехали разносить его по всей провинции.

Два дня регион Бергамо ожидал, что его закроют, как правительство это сделало с провинцией Лоди. Мэры даже ожидали, когда появится полиция, чтобы закрыть границы, несмотря на сопротивление местных бизнесменов. Как оказалось, последние дошли до Рима. Частным образом, местное бизнес-лобби призвало премьер-министра Джузеппе Конти не закрывать фабрики.

Спор между Римом и Бергамо затянулся на несколько дней. Вирус вышел из-под контроля в провинции. Через две недели регион и страну в целом закрыли. Но Бергамо было уже не спасти, времени на это просто не было.

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Между тем, в Италии бушевал сезон гриппа и простуд. А значит врачи в Ломбардии часто делали сканы легких и заметили странную пневмонию. Регион имеет деловые связи с Китаем, и местные инфекционисты следили за вспышкой коронавируса в городе Ухань. Но новые правила касались в основном авиапассажиров. Все сделанные тесты вернулись негативные.

Нулевой пациент в Италии

Так продолжалось бы и дальше, если бы не Аннализа Малара, врач из города Кодоньо, провинция Лоди. Она решила нарушить протокол, чтобы проверить 38-летнего мужчину с тяжелой пневмонией, которая не реагировала на стандартное лечение. Тест на COVID-19 оказался положительным. Так был подтвержден первый случай внутренней передачи вируса в Италии. Это произошло 20 февраля 2020 года.

Через два дня близ Рима на срочное заседание собралось Агентство Гражданской Безопасности – орган, отвечающий за преодоление катастроф. Премьер Конте и министры сели за стол в маленькой комнате для конференций. Именно тогда министр здравоохранения Роберто Сперанца предложил локдаун для Лоди. Министры нервно посмотрели друг на друга и единогласно утвердили предложение.

Правительство отправило в провинцию армию и полицию 23 февраля, чтобы имплементировать локдаун. До сих пор можно услышать эту историю от чиновников, как пример смелости и желания поставить здоровье итальянцев выше экономики.

Прозрение в Бергамо и недостаток тестов

Новости о вирусе в Лоди, всего в 96 км от Бергамо, врач Моника Авогадри встретила больной в постели у себя дома. Но для нее наступил момент понимания всей ситуации. Она подняла трубку и позвонила в свою больницу. Пезан Фенароли находилась в городе Альдзано Ломбардо, в долине реки Серио. Это плотно заселенная и индустриальная часть провинции.

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Авогадри призвала врачей взять тест на COVID-19 в Франко Орланди. Впрочем, ее сначала высмеяли. Он никогда не был в Китае, о чем ты?! Но состояние других пациентов на этаже ухудшалось, к тому же прибыл новый с похожими симптомами. В конце концов, договорились о двух мазках. 23 февраля, в середине дня, результаты положили на стол доктору Джузеппе Мардзулли, директору госпиталя. Оба были положительные.

Но директор только обругал доктора, который принес весть – хорошо ли вы изучили связи с Китаем? Хорошо, их нет. Вирус уже циркулировал внутри.

Именно в тот момент я понял, что мы провалились, – вспомнил Мардзулли в коментраи NYT. – Мы искали тех, кто бывал в Китае, и это была трагическая ошибка.

Наконец, свой тест получил и Орланди – положительный.

Некоторые из персонала больницы начали кашлять, а Мардзулли – готовить карантин. Он отменил замену персонала, следовательно, никого нового не будет. Также на время реанимацию закрыли. Самая большая проблема – очень мало мазков для ковид-теста. "Без них мы были беззащитны", – признал Мардзулли.

Старшие медицинские чиновники называли больницу "незаменимым гарнизоном". 24 февраля – и уже под 50 пациентов. Запасы тестов быстро заканчивались. В дело вступила сепарация больных – с симптомами и без в разные палаты. Явно больных врачей отправляли домой.

Внутренняя переписка выдавала панику: "У вас есть коллеги с симптомами, которые не получили тест". Их нужно все больше. Другой госпиталь выпросил себе 100 тестов, согласно переписке, которую видели в NYT. Пезенте Фенароли получил разве что половину. Лишь 27 февраля, регион отправил помощь – сотни тестовых наборов. Пезенте Фенароли получил далеко не сразу.

Доктор Мардзулли был вынужден ограничить их использование, а 1 марта он просто потерял сознание от переутомления.

Десять дней неопределенности и промышленное лобби

На этом фоне разыгрывалась политическая драма между Бергамо и Римом. Да, опять. В Ломбардии по состоянию на 25 февраля было только 18 случаев. Немного, по сравнению с 128 в Лоди. Местные власти хоть и были обеспокоены, но считали, что еще рано считать больницу новым кластером.

Конте выступал против расширения тестирования, подчеркивая следование международным протоколам. А иначе "мы начнем драматизировать чрезвычайную ситуацию", добавил он. На следующий день оснований для локдауна все еще не было. Мэр Нембро Клаудио Канчелли рассказал, что Бергамо угрожал забрать деньги в 18 мэров, если они закроют дома престарелых или инвалидов.

"Не волнуйтесь, на горизонте нет красной зоны", – уверяли в центре.

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Но 28 февраля количество случаев прыгнуло уже до 103 (в Лоди – 182). Главные местные врачи идентифицировали больницу Пезенте Фенароли как главный источник распространения COVID-19. И все равно, Конфиндустрия Бергамо (Конфиндустрия – промышленное объединение – Прим. 24) выпустили видеоролик "Бергамо работает".

"Нынешние предупреждения от итальянских правительственных чиновников говорят, что риск заражения невелик", – говорил голос на видео на фоне заводов. Между тем, закрытое Лоди теряло экономику и клиентов. Остановить индустрию в Бергамо? В то время это было неслыханно. Бизнес-лидеры и даже мэр Альдзано Ломбардо сопротивлялись локдауну. Были подняты связи в Риме.



Председатель правительства Конте в Бергамо / Фото: Corriere Bergamo

Ответ пришел быстро – мы полагаемся только на науку. Правда, Конте возразил для NYT запрос от Конфиндустрии. "Тогда была прямая линия между нами и правительством", – напомнила Личия Маттиоли, бывшая вице-президент группы.

"Не знаю, услышали ли они", – говорит Маттиоли. – "Но по крайней мере они выслушали". Фабрики оставались открытыми до марта. Эту битву регион выиграл. Некоторые не закрывались вообще.

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Промышленники апеллировали напрямую к премьеру: быстрое закрытие Лоди привело к потере многих рабочих мест. "Социальной дистанции на заводах в Бергамо будет достаточно", – говорили они. Желание правительства закрыть всю местную индустрию в Бергамо называли "очень, очень опасным".

Главное – здоровье, все остальное – второстепенно. Так ответил министр Сперанца. Он добивался доклада от научного комитета, в котором были бы изложены причины закрытия Бергамо. Но решение было принято.

Призрачный локдаун и первые смерти

3 марта красную зону все же предложили вокруг Нембро и Альдзано Ломбардо. На этом Ломбардия считала вопрос исчерпанным. Но Конте о плане рассказали только через три дня. На вопрос, как так случилось, Сперанца ответил: "Это были только два маленьких городка. Теперь их все знают".

МВД сообщило о начале изоляции, в гостиницах бронировали комнаты для 100 новых офицеров. 5 марта научный комитет вновь призвал закрыть города.

Депутат парламента из Бергамо обвинил Конте в затягивании времени на фоне человеческой катастрофы. Полиция прибыла и начала тренировки и подготовку. 6 марта закрыть надо было уже всю Ломбардию, включая Милан. 8 марта Конте это поддержал.

А люди начали умирать. Орландо скончался в больнице на следующий день после положительного теста. Некоторые из его семьи и соседей по больнице тоже. Родные, которые ходили в больницу, болели и, сами того не зная, разносили вирус.



Массовая поездка фанатов в Милан могла спровоцировать вспышку ковида в ЕС / Фото: AS English

А потом произошел взрыв заражений на футбольном стадионе. В Милан, чтобы сыграть матч Лиги Чемпионов против "Валенсии", приехала "Аталанта" и ее 40 тысяч фанатов.

Как известно, пение является одним из самых эффективных способов заражения, а фанаты, конечно, пели. Один из фанатов после матча потерял вкус, жена увезла его в больницу. Он едва мог ходить и дышать и оказался среди пожилых людей с теми же проблемами. У некоторых, из-за потери сознания и падения, были сломаны челюсти.

"Я хотела умереть", – вспоминает докторша Моника Авогадри, которая упала в полукоматозное состояние прямо в палате. Она потеряла половину своих волос. Врач, который выбил ей тест на ковид, умер, ее сестра – с трубкой в ​​горле в отделении интенсивной терапии. Все признают ситуацию в Бергамо трагедией, но каждый сбрасывает вину на других.

Признание ошибок и новое начало

ВОЗ говорит, что ограничение тестирования было ради экономии ресурсов. Маргарет Харрис, представитель организации, объяснила: в начале эпидемии "только группу риска надо было тестировать". В январе решение о тесте перевели на врачей. В Бергамо это считали "удобным оправданием". Прокуроры теперь расследуют, почему регион не закрыли еще в феврале.

ВОЗ ошиблись, а Италии не надо было слепо следовать указаниям. Скорее всего, тогда мы могли бы избежать заболевания медицинского персонала, – признал для NYT главный врач страны Джузеппе Руокко.

В июне врача Аннализу Малару наградили за нарушение протокола и выявление первого случая COVID-19 орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Сейчас Бергамо – провинция, которая многих потеряла. В День Мертвых пастор собрал семьи, где кто-то умер от коронавируса. Он сам провел много сокращенных похорон. Отец Селла прочитал имени 231 человека, которого не стало в Нембро из прошлого ноября. Среди них и господин Орланди, другие пациенты и врачи.

С другой стороны, больницы региона теперь имеют "иммунитет" и принимают больных из других регионов, шутят медики. Выставочный центр недавно превратили в большую палату интенсивной терапии. Десятки коек, вентиляторов легких, кислородных баллонов. Новая группа медицинских сестер. Но истощение никуда не делось и только росло.