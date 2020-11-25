В российском Краснодарском крае коллегия присяжных оправдала 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в 2016 году. Что интересно, мужчина сам признался в содеянном и фактически помог найти тело девочки через 4 года после убийства.

Коллегия присяжных решила, что события, о которых говорится в обвинительном заключении, являются недоказанными. Об этом сообщает Интерфакс.

Интересно скрывался целых 13 лет: поймали фигуранта заказного убийства бизнесмена – фото, видео

Поскольку вина пенсионера была недоказанной, его сразу же освободили из-под стражи. Ему грозило заключение на 20 лет, а то и пожизненное.

Подробнее об убийстве 8-летней девочки

Оно случилось в селе Звезда Краснодарского края еще в 2016 году и больше напоминало сюжет фильма ужасов, чем реальное событие. Дело в том, что 4 года назад 8-летняя девочка просто бесследно исчезла. Ни родные, ни российская полиция не могли ее найти вплоть до 2020 года.

Тогда, через 4 года после убийства, в селе стали появляться странные символы и рисунки, которые намекали, где искать тело погибшей девочки. Местные снова обратились в полицию.

Воспользовавшись подсказками убийцы, полицейские нашли тело, а его самого задержали. Сам мужчина признался во всем и объяснил: девочка мешала ему работать, а он якобы случайно убил ее ударом молотка в голову. Тело решил закопать.

Почему мужчина молчал 4 года и только тогда решил признаться в содеянном – до сих пор остается загадкой.



Подсказки, которые оставлял мужчина / Фото Следкома России