Убийства невыгодных режиму – привычное для Кремлевских агентов дело. Обычно расследования всех дел так и заканчиваются на соответствующей стадии, а Москва лишь имитирует "помощь". С таким отравлением, как в Британии, до 2006 года ни разу не сталкивались ни британские врачи, ни разведка. Инструментом убийства бывшего российского агента Александра Литвиненко было уникальное вещество – полоний-210.

Политковская, Немцов, покушение на Скрипаля – это даже не полный список деятельности мафии с Лубянки. Наказание за эти дела никто не понес, согласно международным расследованиям, причастным к ним считают Владимира Путина. Подробнее об этом в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Сценарий убийства Рейнхарда Гейдриха: кто и как ликвидировал "гитлеровского мясника"

Литвиненко в рядах агентуры

Александр Литвиненко – бывший российский агент, который сначала работал на КГБ, а затем на ФСБ. В рядах агентуры он провел десяток лет и знал о специфике и методах работы абсолютно все. Качество выполнения работы, а впоследствии и статус помогли ему получить должность в суперсекретном отделе, ответственном за физическую расправу над врагами и оппонентами режима Кремля без суда и расследования.

Однако это не весь спектр его деятельности, Литвиненко был во многих горячих точках, образцово отслужил в армии и был осведомлен во многих сферах деятельности как военных, так и спецслужб. Узкопрофильным специалистом его назвать сложно. Писатель Люк Хардинг отметил, что Александр Литвиненко был очень успешным карьеристом в российской разведке в 1990-х годов. Он специализировался в вопросах организованной преступности, в частности российской мафии.



Литвиненко провел десяток лет в рядах агентуры / Фото BBC

Попытка убийства серого кардинала

Середине 1990-х случилось кое-что экстраординарное – попытка убийства Бориса Березовского, который тогда был ключевой персоной в окружении Бориса Ельцина. Его даже можно назвать серым кардиналом. Березовский был советником Ельцина, многие исследователи действительно называют его серым кардиналом российской политики соответствующих времен. Он был искусным в политических играх, успешным бизнесменом и нереально влиятельным человеком.

Литвиненко получил задание от руководства – узнать кто в 1994 году пытался убить Березовского, так бизнесмен и агент Кремля стали добрыми друзьями. Однако в политическом театре России назревали серьезные изменения – к власти должен был прийти Владимир Путин. В процессе поиска виновных в покушении на Березовского так и не нашли, поэтому от начальства спецслужб с Лубянки поступил новый приказ. На этот раз, сам Литвиненко должен был превратиться в киллера.



Литвиненко должен был узнать, кто хотел убить Березовского / Фото ТАСС

Последняя миссия на работе

Последней его миссией на работе был приказ убить Бориса Березовского, рассказала вдова Марина Литвиненко. Конечно, от этой идеи Литвиненко отказался, ликвидировать товарища он не собирался. Александр Литвиненко даже рассказал об этом самом Березовскому, бизнесмен был ярым критиком Путина. Ему не нравились ни его идеи, ни его методы работы, однако когда стало очевидно, что Путин таки придет к власти, Березовский начал думать над тем, как выехать из страны и продолжить критиковать будущего узурпатора там, где к нему не смогут добраться руки спецслужб.



Литвиненко рассказал о приказе самому Березовскому / Фото AP

В то же время у Литвиненко возникла идея: поскольку к власти придет новый человек, появилась надежда, что он наведет порядок в стране. Литвиненко составил огромный доклад по организованной преступности, в частности имена, личные данные и проблемы коррупции. Взяв кипы бумаги и с надеждой на перемены – он пошел лично на встречу к Путину.

Я дал ему доклад, он посмотрел на него, но отказался принять. Однако он попросил оставить номер телефона, в ответ на вопрос "Зачем?" – Путин сказал, что перезвонит,

– рассказывал Литвиненко.

По его словам, через несколько дней товарищ из ФСБ смеялся над ним и говорил, что Литвиненко сделал все правильно – пошел к Путину. Однако, как оказалось, власть лишь насмехалась над ним, ведь Путин приказал спецслужбам поставить в телефон жучок.

Пресс-конференция в Москве

Когда стало понятно, что Путин и сам является частью организованной преступности, если не ее организатором, Литвиненко решил действовать собственными силами. В ноябре 1998 года вместе с несколькими коллегами он провел пресс-конференцию в Москве. Для обсуждения было 3 главных вопроса:

относительно российских спецслужб, которые превратились в мафию,

тема коррупции в высших эшелонах власти России,

относительно Березовского.

Литвиненко рассказал, что в 1997 году ему с коллегами приказали убрать бизнесмена, но когда они отказали, то начали угрожать физической расправой. Эта пресс-конференция стала точкой невозврата для Литвиненко. После ноября 1998 года его жизнь перевернулась, а российские спецслужбы делали все, чтобы сделать тише голос бывшего агента.

Когда я спросила у Саши, что с нами будет после той пресс-конференции, он сказал так: "Марина, у нас всего 2 варианта: меня или убьют, или арестуют",

– рассказала вдова Марина Литвиненко.



Борис Березовский с Мариной Литвиненко / Фото "Радио Свободы"

Выезд в Британию

В конце концов в 1999 году Литвиненко таки прижали, его на год посадили в тюрьму. Выйти удалось только благодаря жене, которая не переставала ходить по разным СМИ и рассказывать о незаконном аресте. Правительству пришлось ослабить хватку в отношении Литвиненко, его отпустили, чтобы избежать огласки. У бывшего российского агента появился шанс начать новую жизнь, под видом отпуска в начале нулевых, он с семьей уехал в Британию, попросив там политического убежища.

С жильем и остальными нюансами помог Березовский. Казалось, что здесь российская агентура его уже не достанет, но дальнейшая деятельность Литвиненко все больше провоцировала Кремль. В конце концов даже самые лучшие врачи Великобритании не смогли его спасти.



Литвиненко выехал в Британию / Фото BBC

Книги Литвиненко

Кроме того, что Литвиненко активно критиковал Путина и его режим, он еще и успел написать 2 книги – вероятно, они и стали причиной его смерти.

► "ФСБ взрывает Россию" – книга о серии терактов в России осенью 1999 года, где подрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске называли подстроенными для того, чтобы Путин пришел к власти и сразу мог предстать в глазах граждан как спаситель и освободитель нации.

► Вторая книга "Лубянская преступная группировка" – о трансформации российских спецслужб в террористические организации. В ней говорится о кремлевских чиновниках, которые используют службы безопасности для достижения собственных политических целей, тесно сотрудничая с российской мафией. Не только в России, но и в США и странах Европы.

Сотрудничество с британской разведкой

Официальный Лондон без проблем предоставил Литвиненко политическое убежище, понятно, что не просто так. Взамен он помогал западным спецслужбам в борьбе с российскими агентами, то есть был консультантом. Его связи и знания "кухни" спецслужб изнутри позволили даже устроиться на работу в британскую разведку МИ6. Он был практически уверен в том, что его жизнь вне опасности.

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"После переезда Литвиненко в Лондон в 2000 году он поддерживал контакт со многими людьми из России. Они предоставляли ему информацию, которую Литвиненко передавал британской разведке – МИ6. Еще была информация, которую он продавал, сотрудничая с различными компаниями в Лондоне, он консультировал их о возможных рисках, которые ожидают бизнесменов, которые собираются инвестировать в Россию", – рассказал писатель Люк Хардинг.

Информаторы Литвиненко

Относительно вопроса вложения денег в Россию, Литвиненко помогал Андрей Луговой – бывший представитель КГБ и охранник высокопоставленных представителей российской политической элиты. Он несколько раз встречался с ним в Лондоне и обсуждал вопросы бизнеса. Луговой был для Литвиненко так называемым информатором, который докладывал о состоянии дел в России. В то же время они были хорошими товарищами, Литвиненко мог доверять. ему, однако он даже не догадывался – именно этот человек станет тем, кто подкинет ему в чай ​​полоний-210.

Он говорил мне, что Луговой помогал ему в расширении бизнеса. Саша мечтал создать нечто собственное, чтобы быть более независимым в финансовом плане, обычно с Луговым они об этом и говорили,

– сказала вдова Литвиненко.

В то же время Луговой действовал не один, в кругу общения Литвиненко был еще один персонаж – бывший военнослужащий РФ, предприниматель и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Он тоже поставлял Литвиненко информацию и помогал ему строить новую жизнь в Британии. 1 ноября 2006 года Ковтун вместе с Луговым встречался с Литвиненко в Лондонском отеле "Миллениум". У Ковтуна, как известно, не было теплого отношения к Литвиненко.



Ковтун и Луговой по-разному относились к Литвиненко / Фото AP

По словам Марины Литвиненко, муж рассказывал ей, что Ковтун выглядел антисоциально и был очень грубым. Она запомнила одно предложение о нем, которое он же и сам о себе сказал: "В этой жизни меня не интересует ничего, кроме денег".

Третьим ключевым игроком в деле отравления Литвиненко был Марио Скарамелла – итальянец, с которым бывший сотрудник КГБ часто обсуждал тему организованной преступности в Италии. В частности, они говорили о том, как российская мафия и спецслужбы пытаются вмешаться в итальянскую политику для достижения своих криминальных целей.

1 ноября, в день отравления Литвиненко, с самого начала он встречался именно со Скарамеллой, позже оказалось, что полоний-210 нашли и во время медицинских тестов Скарамеллы. Однако его здоровью найденные остатки опасного вещества не навредили.



Скарамелла был бывшим работником КГБ / Фото "Коммерсанта"

Справка. Марио Скарамелла – итальянский юрист и консультант по вопросам безопасности. В 2006 году, после отравления Александра Литвиненко, он стал одним из главных подозреваемых в убийстве. Также Скарамелла занимался вопросами деятельности КГБ и ГРУ в Европе. В течение некоторого времени после отравления Литвиненко он скрывался, но в конце концов его удалось арестовать.

Все эти 3 человека помогали Литвиненко строить собственный бизнес в Великобритании, ведь каждый из них предоставлял ему уникальную информацию. Что удивительно, зная о том, что Луговой был агентом КГБ, а Ковтун продажным наемником, Литвиненко им все равно доверял. Осознание факта об отравлении пришло у нему уже на больничной койке.

Сценарии убийства

С самого начала, сценариев убийства было 3 – все связаны с полонием-210. Сначала его пытались ликвидировать 16 октября в одном из баров, подсыпав яд в чай, но Литвиненко не стал пить никаких напитков. Во второй раз провернуть тот же сценарий Луговой пытался 25 октября – но помешали камеры наблюдения, направленные как раз на столик, за которым сидел Литвиненко. Ну и третий – успешный, если можно так сказать, 1 ноября в одном из баров отеля "Миллениум", Литвиненко размешали полоний вместе с чаем.

Полоний на 100% смертелен, он уничтожает клетки иммунной системы организма. Также приводит к недостаточности органов во всем теле. Его тяжело отследить, он практически невидим, но как только вы наталкиваетесь на всплеск полония, то ошибиться уже невозможно,

– рассказал работник Оксфорда Иен Шипси.

День отравления

Александр Литвиненко 1 ноября встречался с Марио Скарамеллой, где позавтракал в ресторане азиатской кухни. Через несколько часов после того, для обсуждения новой информации он зашел в отель "Миллениум", где его уже ждали Ковтун и Луговой. Сев за столик, Литвиненко 3 раза отпил из чашки, стоявшей рядом. Чай был холодным, а потому дальше он пить не стал, однако этих глотков было достаточно.

Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко была в 5 раз смертоноснее, чем нужно для убийства человека. Убедившись, что жертва проглотила яд, компания разошлась. Александр как раз ехал домой праздновать 6 годовщину получения гражданства Великобритании. Однако ночью у него началась сильная диарея и рвота. Едва вменяемого Литвиненко забрала скорая, он сразу рассказал врачам, кто он такой и уверял, что его отравили. О том, что инструментом яда был полоний-210 врачи узнали лишь за день до смерти бывшего агента – 22 ноября.

Паника врачей и правоохранителей

Все это казалось врачам и правоохранителям настоящим абсурдом. Пока Литвиненко не позвонил своему куратору из МИ6, он пришел в больницу, подтвердил все слова и факты сказанные Литвиненко. Тогда же и началась настоящая паника, представители Скотленд-Ярда интервьюировали его 3 суток по 9 часов. Он выдавал все, что знал о тех, кто мог это сделать, в частности непрерывно называл одно и тоже имя – Владимир Путин.

Врачам было тяжело найти следы яда в его организме, поэтому его анализы крови, мочи и волос отправили для исследования ученым по разработке атомного оружия. Впоследствии они беспрекословно подтвердили, что вещество в его организме – радиоактивный полоний-210, который используют в атомной энергетике.



Литвиненко интервьюировали 3 суток / Фото "24 СМИ"

Когда стало известно, что Литвиненко отравили полонием, по камерам наблюдения начали отслеживать каждый его шаг начиная с 1 ноября. Марио Скарамелла был первым в списке подозреваемых. Специальное подразделение исследователей в поисках следов полония в ресторане установил, что концентрация за столом, где сидели Скарамелла и Литвиненко была настолько высокой, что скорее всего именно итальянец его и отравил. Однако исключительно этих доказательств было недостаточно, чтобы обвинить человека в использовании чуть ли не самого смертельного металла на планете Земля.

Расследование отравления

Следователи решили проверить гостиничный номер итальянца. Как оказалось – там следы полония отсутствовали, это означало одно – к отравлению Литвиненко отношение имели и другие лица. Пришлось отматывать записи камер наблюдения на неделю назад. Следователи выяснили, что в предыдущие разы попыток отравления Литвиненко, он сидел в том же ресторане, за тем же столиком вместе с Луговым и Ковтуном.

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Правоохранителям удалось найти новые следы полония, которые привели и в туалет ресторана и в гостиничный номер отравителей. Оказывается, что остатки полония они смыли в унитаз. Тогда же Скотленд-Ярд начал "копать" под Лугового, опросив свидетелей в гостинице "Миллениум", а именно официанта, который был в то время на смене – они узнали, что Луговой и Ковтун пытались помешать официанту принести заказ вовремя. Эксперты пришли к выводу, что за соответствующее время они как раз подсыпали яд. По словам официанта, чай был не похож на тот, который он приносил ранее, а стенки чашки были облеплены каким-то неизвестным веществом.

Справка. Полоний – это продукт распада урана, который используют при создании ядерного оружия. Он мгновенно всасывается организмом, особенно, когда попадает на кожу.

В случае с Литвиненко – полоний напрямую попал в организм, органы бывшего шпиона начали отказывать и атрофироваться, а волосы выпали. Исследователи описали его состояние так: "То, что рак делает с людьми за 7 месяцев, полоний сделал из Литвиненко за считанные часы". У него не было шансов выжить. Полоний настолько ядовит, что семья убитого экс-агента еще полгода не могла вернуться в свой дом, ведь он был полностью радиоактивным.

"Полоний можно создать только в реакторе. Соответственно, чтобы его достать, нужно иметь доступ к продуктам реактора. В России хорошо охраняется место, где его производят, поэтому следствию было очевидно, кто причастен к этому отравлению", – рассказала государственный деятель Великобритании Маргарет Беккет .

Смерть Александра Литвиненко

Уже перед самой смертью, Литвиненко попросил жену сфотографировать его и опубликовать фотографию, где только можно – чтобы весь мир на его примере увидел, что такое Россия. Литвиненко не раз говорил следователям, что виноват в его убийстве только Путин, но у главы Кремля риторика всегда одна – "мы не убивали его, потому что все что он мог сказать, он уже давно сказал". Россия обещала сотрудничество, даже заявляла, что допрашивала тех, кого британцы считают не только причастными, но и виновными в убийстве, на самом деле все было как всегда.



Литвиненко попросил жену сфотографировать его перед смертью / Фото ТАСС

Александр Литвиненко умер 23 ноября. Исследователи считают, что как на человека, который выпил яда в 5 раз больше, чем нужно – он героически до последнего сотрудничал со следствием. Ему было тяжело лежать, больно говорить, а есть он почти не мог.

Вполне справедливо считать, что если бы Литвиненко умер раньше, то мы бы не смогли выявить полоний. В противном случае, после его смерти все думали бы, что его убила какая-то инфекция или иной тип яда,

– отметил ядерный ученый Ник Прист.

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