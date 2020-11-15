Вдова убитого агента ФСБ Литвиненко подает в суд против России: детали
Вдова бывшего российского агента Александра Литвиненко подает иск против России в Европейский суд по правам человека. Марина Литвиненко требует 3,5 миллиона евро компенсации за отравление мужа полонием в 2006 году.
Вдова офицера ФСБ требует возместить штрафные убытки. Также в иске говорится, что Россия должна выплатить ей компенсацию за потерянный доход. Об этом пишет The Guardian.
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В представлении представители Литвиненко просят судей принять решение относительно значения схемы целенаправленных убийств и покушений со стороны России. В иске, в частности, упоминаются отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
Марина Литвиненко указала, что требует 2 миллиона евро – это те деньги, которые она могла бы заработать со своим мужем, если бы не возникла причина иска. Кроме этого, говорится о дополнительных выплатах за моральный ущерб.
Выплата еще 1,5 миллионов евро должна удержать Россию от совершения в дальнейшем подпольных убийств.
Правительство России при Путине никогда не извиняется, – Литвиненко
Вдова отравленного агента ФСБ отметила, что ей пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования дела. Она заявляет, что это было преступление, спонсором которой является государство.
Мы не сможем доставить в Лондон людей, которые совершили это убийство. Но кто-то должен за это отвечать. Правительство России при Путине никогда не извиняется,
– рассказала Марина Литвиненко.
Она отметила, что ей очень важно доставить дело отравления мужа в Европейский суд по правам человека и отстоять свои права.
Убийство Александра Литвиненко: что известно
- Александр Литвиненко – работник советских и российских спецслужб, бывший офицер ФСБ.
- В 2006 году он умер от лучевой болезни, которую вызвало отравление радиоактивным веществом – полонием-210.
- За 3 недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Там он выпил чай, в который и подсыпали ядовитое вещество.
- Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко была в 5 раз смертоноснее, чем нужно для убийства человека.
- Виновными в убийстве бывшего офицера ФСБ признали именно Лугового и Ковтуна. В то же время причастным к преступлению считают и президента России Владимира Путина.
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