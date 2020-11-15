Вдова бывшего российского агента Александра Литвиненко подает иск против России в Европейский суд по правам человека. Марина Литвиненко требует 3,5 миллиона евро компенсации за отравление мужа полонием в 2006 году.

Вдова офицера ФСБ требует возместить штрафные убытки. Также в иске говорится, что Россия должна выплатить ей компенсацию за потерянный доход. Об этом пишет The Guardian.

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В представлении представители Литвиненко просят судей принять решение относительно значения схемы целенаправленных убийств и покушений со стороны России. В иске, в частности, упоминаются отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Марина Литвиненко указала, что требует 2 миллиона евро – это те деньги, которые она могла бы заработать со своим мужем, если бы не возникла причина иска. Кроме этого, говорится о дополнительных выплатах за моральный ущерб.

Выплата еще 1,5 миллионов евро должна удержать Россию от совершения в дальнейшем подпольных убийств.

Правительство России при Путине никогда не извиняется, – Литвиненко

Вдова отравленного агента ФСБ отметила, что ей пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования дела. Она заявляет, что это было преступление, спонсором которой является государство.

Мы не сможем доставить в Лондон людей, которые совершили это убийство. Но кто-то должен за это отвечать. Правительство России при Путине никогда не извиняется,

– рассказала Марина Литвиненко.

Она отметила, что ей очень важно доставить дело отравления мужа в Европейский суд по правам человека и отстоять свои права.

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