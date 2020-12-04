Убийство Екатерины Гандзюк: суд продолжил аресты Мангера и Левина
Суд продлил меры пресечения экс-руководителю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и его бывшему помощнику Алексею Левину. Их подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Трансляцию своего заседания, на котором рассматривались меры, Днепровский районный суд вел на ютуб-канале Судебная власть Украины.
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По решению суда, Владислав Мангер и Алексей Левин будут оставаться под стражей без права на внесение залога еще минимум до 1 февраля 2021 года.
Прокуратура просит, чтобы суд определил им обоим тюремное заключение сроком на 12 лет в качестве наказания за организацию убийства активистки, в чем их и подозревают.
Нападение на Екатерину Гандзюк: главное
- Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2020 года. Уже через 3 месяца, 4 ноября, активистка скончалась в больнице – у нее были многочисленные химические ожоги тела.
- Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин. Они находятся под стражей с 20 августа 2020 года.
- Кроме того, 6 июня 2019 года осудили пятерых исполнителей преступления.
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