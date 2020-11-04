В Киеве началась акция протеста по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой. Она умерла в больнице 4 ноября – ровно 2 года назад. Активисты требуют, чтобы заказчиков жестокого убийства наказали.

Сотни людей собрались на Почтовой площади. Они зачитывают цитаты Гандзюк, вспоминают ее принципиальную позицию, а также требуют достойного расследования дела, сообщает 24 канал.

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Поддержать организаторов акции пришел активист Сергей Стерненко, политик Мустафа Найем, а также член партии "Голос" Роман Лозинский.

Акцию решили организовать именно на Почтовой площади, ведь там на одном из зданий есть мурал в честь памяти Екатерины Гандзюк. На стене нарисована сама активистка и написана ее цитата.

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Активисты считают, что дело об убийстве Гандзюк не расследуют, а затягивают.

"За это время (2 года – 24 канал) изменилась не одна группа прокуроров. Пришел президент, говорил о приоритетности расследования дела. Дело в суде, однако следствие до сих пор не назвало имена всех причастных к убийству", – отметили организаторы акции.

Активисты на акцию принесли большой плакат с надписью "Мангер убийца".



В Киеве продолжается акция "2 года без Гандзюк" / Фото 24 канала

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