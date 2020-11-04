Убийство Гандзюк: в Киеве требуют наказать заказчиков – прямая трансляция 24 канала
В Киеве началась акция протеста по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой. Она умерла в больнице 4 ноября – ровно 2 года назад. Активисты требуют, чтобы заказчиков жестокого убийства наказали.
Сотни людей собрались на Почтовой площади. Они зачитывают цитаты Гандзюк, вспоминают ее принципиальную позицию, а также требуют достойного расследования дела, сообщает 24 канал.
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Поддержать организаторов акции пришел активист Сергей Стерненко, политик Мустафа Найем, а также член партии "Голос" Роман Лозинский.
Акцию решили организовать именно на Почтовой площади, ведь там на одном из зданий есть мурал в честь памяти Екатерины Гандзюк. На стене нарисована сама активистка и написана ее цитата.
Акция "2 года без Гандзюк" в Киеве: смотрите прямую трансляцию 24 канала
Активисты считают, что дело об убийстве Гандзюк не расследуют, а затягивают.
"За это время (2 года – 24 канал) изменилась не одна группа прокуроров. Пришел президент, говорил о приоритетности расследования дела. Дело в суде, однако следствие до сих пор не назвало имена всех причастных к убийству", – отметили организаторы акции.
В Киеве продолжается акция "2 года без Гандзюк" / Фото 24 канала
Нападение на Екатерину Гандзюк: главное
- Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2020 года. Уже через 3 месяца, 4 ноября, активистка умерла в больнице – у нее были многочисленные химические ожоги тела.
- Причиной трагедии называют именно деятельность активистки. Она боролась с коррупцией на Херсонщине и этим якобы мешала местным чиновникам.
- Несмотря на то, что прошло уже много времени, дело до сих пор расследуется. Главного виновного в убийстве – заказчика – до сих пор не наказали.
- Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин. Они находятся под стражей.
- 6 июня 2019 года осудили пятерых исполнителей преступления.
- 16 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления. Однако его наказание – 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Такой приговор предусматривает выход Павловского на свободу.
- Также известно, что семья Гандзюк требовала от Мангера, вероятного заказчика убийства, 23 миллиона гривен моральной компенсации.
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