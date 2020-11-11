В Днепре 11 ноября правоохранители нашли человека, который причастен к убийству в Херсоне бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году. Задержанный был посредником между заказчиком и киллером.

Посреднику заказного убийства заочно сообщили о подозрении, а теперь арестовали. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Злоумышленника нашли в Днепре и доставили в Херсон.

Заказное убийство Игоря Пащенко произошло в 2018 году именно в этом городе.

Что известно об убийстве Игоря Пащенко:

Его расстреляли 24 апреля 2018 года в Херсоне.

Также тогда ранили охранника бизнесмена.

Пащенко имел деловой конфликт с экснардепом от Партии регионов и эксмером Владимиром Сальдом. Сейчас Сальдо вышел во второй тур выборов мэра-2020.

По данным издания Мост, фамилия Пащенко в городе стало известной после того, как бывший мэр Херсона Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Тогда он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва. После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальду, были переоформлены на Игоря Пащенко.

К слову, экс-мера Херсона украинские правоохранители подозревали в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ. Сейчас Сальдо снова баллотируется в мэры Херсона и вышел во второй тур выборов.