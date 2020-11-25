В свежем выпуске "Резонанс" за 25 ноября – в Киеве убили 30-летнюю женщину вероятно, чтобы завладеть ее квартирой. Ночью в Одессе 4 нетрезвых молодых людей напали на милиционера, который вместе с несовершеннолетним братом возвращался домой.

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В Одесской области в порту "Южный" пограничники обнаружили 20 брикетов наркотического вещества. 22 килограмма кокаина злоумышленники спрятали в вентиляционных люках контейнера с экзотическим фруктом, который следовал из Эквадора.

20-летний молодой человек выманивал деньги у женщин, которые в 3, а то и 4 раза старше его. Он звонил жертвам и говорил, что их близкие родственники совершили ДТП, поэтому для решения вопроса или лечения пострадавших нужны значительные суммы средств.

В Харькове мужчина взорвал гранату после визита к бывшей жене. Из-за взрыва ему оторвало кисть руки. За покушение на умышленное убийство ему грозит пожизненное заключение.