Убийство Кирилла Тлявова: в суде допросили детей-свидетелей
3 дня подряд в Переяславе-Хмельницком горрайонном суде проходили заседания по делу убийства 5-летнего мальчика полицейскими. Судьи уже закончили изучение письменных доказательств вины подозреваемых.
О ходе рассмотрения громкого убийства ребенка на Киевщине написала в фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, на третий день заседаний началась стадия допросов.
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Первыми служители Фемиды, адвокаты и прокуроры заслушали детей, которые были свидетелями стрельбы копов по ребенку.
Допрос онлайн
По словам генпрокурора, ради обеспечения интересов несовершеннолетних, показания они давали в режиме видеоконференции из отдельного помещения. С детьми постоянно находился психолог.
Заседание почти через месяц
В следующий раз суд соберется для продолжения рассмотрения дела только в следующем месяце. Заседания назначены на 11 и 14 декабря. Судьи будут продолжать допрашивать свидетелей обвинения и защиты, а также потерпевших.
Кроме того, в середине декабря судьи будут рассматривать ходатайство о продлении ареста для подозреваемых.
Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
- 31 мая 2019 года двое правоохранителей выпивали вместе с их другом и подростком во дворе одного из домов Переяслава-Хмельницкого.
- Находясь в состоянии опьянения, они решили пострелять по металлическим банкам.
- Одна из пуль попала в голову 5-летнему мальчику. Спасти его медики не смогли.
- Сначала полицейские говорили, что мальчик упал на асфальт и получил травму головы.
- Только после протестов и давления журналистов в ГБР открыли дело об убийстве ребенка.
- Через 5 месяцев после трагедии в производстве появились обвиняемые: инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав.
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