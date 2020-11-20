3 дня подряд в Переяславе-Хмельницком горрайонном суде проходили заседания по делу убийства 5-летнего мальчика полицейскими. Судьи уже закончили изучение письменных доказательств вины подозреваемых.

О ходе рассмотрения громкого убийства ребенка на Киевщине написала в фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, на третий день заседаний началась стадия допросов.

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Первыми служители Фемиды, адвокаты и прокуроры заслушали детей, которые были свидетелями стрельбы копов по ребенку.

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По словам генпрокурора, ради обеспечения интересов несовершеннолетних, показания они давали в режиме видеоконференции из отдельного помещения. С детьми постоянно находился психолог.

Заседание почти через месяц

В следующий раз суд соберется для продолжения рассмотрения дела только в следующем месяце. Заседания назначены на 11 и 14 декабря. Судьи будут продолжать допрашивать свидетелей обвинения и защиты, а также потерпевших.

Кроме того, в середине декабря судьи будут рассматривать ходатайство о продлении ареста для подозреваемых.

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