Убийство "отца" ядерной программы Ирана в ЕС назвали преступлением
В ЕС назвали преступлением убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Трагедия произошла 27 ноября недалеко от города Тегеран.
Убийство ученого противоречит принципу уважения прав человека. Об этом сообщает "Европейская правда".
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Что сказали в ЕС
- В результате насильственных нападений в Иране убили правительственного чиновника и несколько гражданских.
- Это преступление, которое противоречит правам человека.
- В это нестабильное время необходимо сохранять максимальное спокойствие и сдержанность.
- Эскалация не может быть ни в чьих интересах.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сочувствует близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым.
Что известно об убийстве Фахризаде
- Фахризаде вошел в мировую историю как один из создателей иранской военной ядерной программы.
- По данным местных СМИ, неизвестные выстрелили ученому в голову.
- Известно, что сначала на месте трагедии себя взорвал смертник, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.
- Фахризаде госпитализировали в ближайшую больницу. Однако медики не смогли спасти ученого.
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