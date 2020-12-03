Подозреваемого в причастности к убийству сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого оставили под стражей до 20 января 2021 года. Прокуроры будут просить для фигуранта дела 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом прокурор попросил во время заседания суда. О продлении меры пресечения и детали резонансного дела информирует Киевская городская прокуратура на своей странице в фейсбук.

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Как установило следствие, в марте 2019 года на улице Багговутовской в Киеве подозреваемый гражданин Армении вместе с сообщником напали на прохожего, которым оказался Бухтатый. Нападавшие нанесли ему не менее четырех ударов в область головы.

Во время дебатов в Шевченковском райсуде подозреваемый частично признал свою вину в содеянном.

"Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – добавили в прокуратуре.

Что еще известно об убийстве Александра Бухтатого:

Тело мужчины нашли прохожие в Шевченковском районе Киева утром 14 марта 2019 года.

При мужчине было удостоверение, в котором было указано, что он работает в Администрации Президента.

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