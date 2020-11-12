Ранее судимого 32-летнего харьковчанина задержали за совершение кровавого убийства Руслана Смирнова в ресторане Biani Champagneria. 12 ноября ему сообщили о подозрении.

Подробности жуткой расправы над мужчиной, который устроил стрельбу в ресторане, сообщили в прокуратуре Харьковщины. Всех клиентов заведения, которые принимали участие в инциденте, правоохранители до сих пор не установили.

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Самому же задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное по сговору группой лиц.

Как убили Руслана Смирнова

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что в ночь на 1 ноября к подозреваемому, который отдыхал в ресторане, подошел агрессивно настроенный мужчина. Он сделал 9 выстрелов из травматического пистолета и ранил оппонента.

Травмированный от попадания резиновой пули подбежал к стрелку и начал бить его. Ему помогали и другие посетители ресторана.

Во время драки нападавшего фактически задержали. Но злоумышленник, понимая, что защищать себя стрелок не может, дважды ударил его ножом по ногам. От кровопотери мужчина умер.

Несколько фигурантов

Как утверждают прокуроры, трое участников драки фактически дали подозреваемому возможность нанести смертельные удары. Но полицейские не установили этих лиц. Поэтому, какой юридический статус они имеют в уголовном деле, не ясно.

Что известно о погибшем

Погибшим оказался Руслан Смирнов, который оказывал услуги по личной охране. По данным СМИ, он работал на нардепа от "Оппозиционного блока" Руслана Шенцева. Сам политик эту информацию опроверг, хотя в соцсетях был подписан на страницу охранника в инстаграме.



Шенцев был подписан на погибшего / Скриншот

От 10 до пожизненного

Если вину подозреваемого признает суд, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Или пожизненное заключение. Вскоре задержанному будут выбирать меру пресечения.