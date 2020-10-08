Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета хотят допросить в суде Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова. В список попал и заместитель главы МВД Антон Геращенко. Такое ходатайство они уже подали в суд.

Как сообщает "Суспільне", кроме Зеленского, Авакова и Геращенко адвокаты хотят допросить еще примерно 30 человек. Об этом рассказал адвокат одной из фигуранток дела Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.

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Почему их хотят допросить

Как подтвердил адвокат Беспалый, Зеленский, Аваков и Геращенко во время многих брифингов якобы рассказывали о "многочисленных и неопровержимых доказательствах причастности Кузьменко, Дугар, Антоненко к убийству Павла Шеремета". Однако до этих заявлений адвокаты не имели этих доказательств.

Я хочу понять откуда вообще они имели доступ к материалам, хотя они не являются участниками дела и официально не имеют права даже доступа к этим материалам,

– сказал Беспалый.

Прокурор просит допросить 263 свидетелей

В обращении прокурора говорится, что сторона обвинения вызывает в зал суда 263 свидетелей. В то же время Беспалый объяснил, что в таком случае опрос будет длиться очень долго. Дело в том, что на каждого свидетеля нужно будет выделить 15 – 20 минут в зале суда, передает УНИАН.

Вообще свидетелей было 700 и хорошо, что они 700 не заявили,

– сказал Беспалый.

Адвокат подчеркнул, что привлечение свидетелей должно быть обосновано. Однако пока невозможно оценить, являются ли важными эти свидетели. "Не написано, что именно они хотели бы, чтобы эти свидетели подтвердили или опровергли", – сказал Беспалый.

Важно! Убийство Шеремета случилось 20 июля 2016 года. Тогда неизвестные взорвали автомобиль, на котором ехал журналист. Сейчас подозрение объявили 3 людям: военному Сил специальных операций ВСУ и музыканту Андрею Антоненко, волонтерке и детскому хирургу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугар. Подробнее о том, как расследуют дело – читайте в материалах 24 канала.