Ужасное убийство ученого-ядерщика: Иран обвинил США и Израиль
Недалеко от иранской столицы города Тегеран 27 ноября неизвестные жестоко убили ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. В Иране обвинили в трагедии США и Израиль.
Также власти Ирана оставили за собой право ответа. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави, сообщает ISNA News Agency.
Важно В Иране жестоко убили "отца ядерной программы"
Главнокомандующий отметил, что "рука США и Израиля четко прослеживается в этом преступлении".
Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам,
– сказал Мусави.
Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде
- 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.
- Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фиризаде и выстрелили ему в голову. Уточняется также, что злоумышленники убили и охранника ученого.
- Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
- Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападающие.
Кто такой Мохсен Фахризаде?
В прошлом Фахризаде служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокую должность в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. На Западе его называли величайшим физиком-ядерщиком в Иране и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (американский физик-теоретик, принимал участие в разработке первых образцов ядерного оружия).
Поделиться новостью