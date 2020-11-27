Недалеко от иранской столицы города Тегеран 27 ноября неизвестные жестоко убили ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. В Иране обвинили в трагедии США и Израиль.

Также власти Ирана оставили за собой право ответа. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави, сообщает ISNA News Agency.

Важно В Иране жестоко убили "отца ядерной программы"

Главнокомандующий отметил, что "рука США и Израиля четко прослеживается в этом преступлении".

Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам,

– сказал Мусави.

Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде

27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фиризаде и выстрелили ему в голову. Уточняется также, что злоумышленники убили и охранника ученого.

Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападающие.