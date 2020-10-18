Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает, чтобы в преступлении – во Франции чеченец отрезал голову учителю – не искали "чеченский след". Лучше, мол, пусть бы подумали, как научиться не провоцировать мусульман и уважать их религиозные чувства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не мог не отреагировать на резонансное преступление, совершенное под Парижем 16 октября. Ведь учителя убил, как считают следователи, 18-летний чеченец Абдуллах Анзор, напоминает 24 канал.

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Кадыров, впрочем, считает, что "преступник не имеет национальности", поэтому не понятно, почему СМИ делают такой акцент на его чеченском происхождении.

И сразу сам сделал акцент на национальности, заявив, что убийца жил во Франции, вырос рядом с французами, и говорил на французском.

Сам глава Чечни террористический акт во Франции осудил. Однако и призвал "не провоцировать верующих" и "не задевать религиозные чувства" людей.

Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию,

– заявил Кадыров.

Всего по делу об убийстве учителя во Франции уже задержали 9 человек: среди них родители, дед и младший брат нападающего, а еще и двое родителей учеников, которые учились в колледже, где работал убитый.

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