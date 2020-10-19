Жестокое убийство учителя во Франции: из страны хотят выслать сотни нелегалов
Во Франции намерены выслать из страны 231 иностранца. Все из-за того, что накануне чеченец обезглавил учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорине.
Кто попадет под высылку
Из страны могут выслать радикальных исламистов, которые являются нелегальными иммигрантами. Эти иностранцы не имеют документов и вряд ли их получат. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен, сообщает Europe 1.
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Среди них 181 человек находится в тюрьме, еще 51 нелегала планируют вскоре задержать.
Кроме того, во Франции заговорили об ужесточении правил для предоставления политического убежища иммигрантам.
Убийство учителя во Франции: что известно
- Убийство произошло вечером 16 октября.
- 18-летний чеченец отрубил голову учителю истории, потому что тот показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от французского журнала.
- Известно, что злоумышленник родился в Москве. Во Франции проживал как беженец.
- Через несколько часов после убийства чеченца застрелили правоохранители.
- Полиция задержала 11 подозреваемых в убийстве, большинство из них – близкое окружение и родственники чеченца.
- Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал произошедшее "Исламским терактом".