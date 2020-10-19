Во Франции намерены выслать из страны 231 иностранца. Все из-за того, что накануне чеченец обезглавил учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорине.

Кто попадет под высылку

Из страны могут выслать радикальных исламистов, которые являются нелегальными иммигрантами. Эти иностранцы не имеют документов и вряд ли их получат. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен, сообщает Europe 1.

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Среди них 181 человек находится в тюрьме, еще 51 нелегала планируют вскоре задержать.

Кроме того, во Франции заговорили об ужесточении правил для предоставления политического убежища иммигрантам.

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