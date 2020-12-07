Террориста Анзорова с почестями похоронили в Чечне: именно он обезглавил учителя во Франции
В чеченском селении Шалажи 6 декабря состоялись похороны 18-летнего Абдулаха Анзорова. Его обвиняют в жестоком убийстве учителя истории во Франции. Последний якобы показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Похороны террориста Анзорова: детали
По данным некоторых СМИ, Шалажи – родной поселок Анзорова. Хотя другие издания утверждают, что он родился в Москве, зато его родственники – отсюда. Известно, что семье Анзорових удалось эмигрировать во Францию, когда Абдуллах был еще маленьким. Там они добились через суд статуса политических беженцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой российские информационные ресурсы.
К теме Чеченец обезглавил учителя во Франции: в Чечне переименовали улицу в его честь
Тело террориста родственники перевезли через Турцию. По словам местных жителей, по прибытии покойника село закрыли якобы на карантин. В частности, здесь установили блокпосты и его усиленно патрулировали правоохранители.
Как в Чечне проходили похороны Абдулаха Анзорова, который обезглавил учителя во Франции: смотрите видео
Таким образом местные власти намеревались помешать всем желающим попасть на похороны, а пропускали только тех, кто живет в Шалажи. С этой целью в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции. В итоге в соседних селах образовались пробки.
Также представители российских силовых ведомств запрещали снимать похороны. Военные ходили среди толпы и проверяли. А если видели, что кто-то снимает, сразу отбирали телефон.
Судя по опубликованным в сети кадрам, на похороны пришло много людей. По информации Telegram-канала Baz , траурную процессию посетили примерно 200 человек. Это были в основном родственники и близкие семьи Анзоровых.
Согласно национальной традиции, выкрикивая молитву, они сопровождали тело. В то же время мертвого Анзорова поместили на носилки и обернули в зеленое.
Видео траурной процессии с телом террориста Анзорова в Чечне
Заметим, что Франция выдает тела террористов родственникам и позволяет их похоронить, в частности на родине. Также их хоронят на кладбищах французских городов, где они жили или их убили. Если же у преступника нет родственников, его хоронят за счет государства.
Обратите внимание Чеченец обезглавил учителя в Париже: число задержанных возросло, под стражей – родители нападавшего
Видео похорон террориста Анзорова в Чечне
Жестокое убийство учителя во Франции: коротко
- Трагедия произошла вечером 16 октября. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
- Президент Франции Эммануэль Макрона назвал произошедшее "исламским терактом".
- Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве вследствие террористического акта" и о "функционировании преступной террористической группировки".
- В российском посольстве во Франции, со своей стороны, отметили, преступление с Россией не связано. Дипломаты заверили, что нападавший во Франции проживал в течение 12 лет, но никаких контактов с ним не поддерживали.
Поделиться новостью