В чеченском селении Шалажи 6 декабря состоялись похороны 18-летнего Абдулаха Анзорова. Его обвиняют в жестоком убийстве учителя истории во Франции. Последний якобы показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Похороны террориста Анзорова: детали

По данным некоторых СМИ, Шалажи – родной поселок Анзорова. Хотя другие издания утверждают, что он родился в Москве, зато его родственники – отсюда. Известно, что семье Анзорових удалось эмигрировать во Францию, когда Абдуллах был еще маленьким. Там они добились через суд статуса политических беженцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой российские информационные ресурсы.

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Тело террориста родственники перевезли через Турцию. По словам местных жителей, по прибытии покойника село закрыли якобы на карантин. В частности, здесь установили блокпосты и его усиленно патрулировали правоохранители.

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Таким образом местные власти намеревались помешать всем желающим попасть на похороны, а пропускали только тех, кто живет в Шалажи. С этой целью в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции. В итоге в соседних селах образовались пробки.

Также представители российских силовых ведомств запрещали снимать похороны. Военные ходили среди толпы и проверяли. А если видели, что кто-то снимает, сразу отбирали телефон.

Судя по опубликованным в сети кадрам, на похороны пришло много людей. По информации Telegram -канала Baz , траурную процессию посетили примерно 200 человек. Это были в основном родственники и близкие семьи Анзоровых.

Согласно национальной традиции, выкрикивая молитву, они сопровождали тело. В то же время мертвого Анзорова поместили на носилки и обернули в зеленое.

Видео траурной процессии с телом террориста Анзорова в Чечне

Заметим, что Франция выдает тела террористов родственникам и позволяет их похоронить, в частности на родине. Также их хоронят на кладбищах французских городов, где они жили или их убили. Если же у преступника нет родственников, его хоронят за счет государства.

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Видео похорон террориста Анзорова в Чечне

Жестокое убийство учителя во Франции: коротко