Во Франции закрыли мечеть в департаменте Сена-Сен-Дени. Местный суд признал правомерным такое решение. Дело в том, что именно в этой мечети проводили кампанию через соцсети против учителя колледжа, которого убил исламский радикал.

В суде заявили, что не увидели признаков нарушения в местной власти, которая и инициировала закрытие мечети. Об этом сообщило местное издание Franceinfo, передает 24 канал.

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Что этому предшествовало

Религиозное учреждение попало в скандал после убийства учителя. На официальной странице в социальной сети опубликовали видео с места трагедии. Именно после этого министр внутренних дел Франции заявил, что мечеть необходимо закрыть.

Стоит отметить, что мечеть Пантен является крупнейшей в регионе. Ее закрыли 21 октября на пол года.

Убийство учителя исламским радикалом: коротко