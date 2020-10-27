Убийство учителя во Франции: решение о закрытии мечети признали правомерным – детали
Во Франции закрыли мечеть в департаменте Сена-Сен-Дени. Местный суд признал правомерным такое решение. Дело в том, что именно в этой мечети проводили кампанию через соцсети против учителя колледжа, которого убил исламский радикал.
В суде заявили, что не увидели признаков нарушения в местной власти, которая и инициировала закрытие мечети. Об этом сообщило местное издание Franceinfo, передает 24 канал.
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Что этому предшествовало
Религиозное учреждение попало в скандал после убийства учителя. На официальной странице в социальной сети опубликовали видео с места трагедии. Именно после этого министр внутренних дел Франции заявил, что мечеть необходимо закрыть.
Стоит отметить, что мечеть Пантен является крупнейшей в регионе. Ее закрыли 21 октября на пол года.
Убийство учителя исламским радикалом: коротко
- Трагедия произошла 16 октября в пригороде Парижа. Тогда радикальный исламист жестоко убил учителя колледжа Самуэля Пати.
- Как оказалось, причиной якобы стало то, что учитель показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Во время задержания убийца отказался бросить оружие, поэтому французская полиция вынуждена была его застрелить.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "исламистам в республике не будет покоя" и добавил, что по всей стране усилят систему безопасности.
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление: "Он (Макрон – 24 канал) нуждается в лечении и психической проверке".