Резонансное убийство украинца в аэропорту в Португалии: главу МВД страны призывают к отставке
Сотрудники миграционной службы до смерти избили 40-летнего Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона в марте 2020 года. После того, как дело получило масштабную огласку, уволилась глава миграционной службы Португалии. Активисты и оппозиция говорят: теперь очередь министра внутренних дел.
Офицеров, которые избили Гоменюка, обвинили в убийстве
Ранее глава португальского МВД Эдуарду Кабрита сообщил, что правительство выплатит компенсацию семье погибшего. Об этом сообщает издание The Guardian.
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Также Кабрита проинформировал об увольнении Кристины Гатоеш – главы миграционной службы. Вроде все ведомство должны реструктуризировать, чтобы подобных случаев не было в будущем.
Трех офицеров, причастных к смерти Гоменюка уже обвинили в умышленном убийстве. Первое судебное заседание по делу состоится 20 января 2021 года.
Только недавно Кабрита выразил соболезнования семье погибшего
Однако оппозиционные силы Португалии считают, что этого недостаточно и ответственность за ужасный инцидент должен нести лично Кабрита. Ведь министр не провел надлежащее расследование убийства и в течение более чем полугода игнорировал семью жертвы. Всего неделю назад главный силовик страны выразил соболезнования близким Гоменюка.
Позорно, что правительство Португалии приняло это решение в течение многих месяцев и приняло его только из-за давления СМИ,
– отметил депутат Дуарте Маркес.
15 декабря Кабриту вызвали на допрос в парламентский комитет.
Что известно об убийстве Игоря Гоменюка в Лиссабоне
- Мужчину задержали в аэропорту – из-за въезда без визы.
- Гоменюка избили в комнате без камер.
- В течение многих часов он был связан – без воды и пищи.
- У украинца был приступ эпилепсии, однако никаких лекарств ему не дали.
- Судмедэксперты обнаружили на теле следы сильных побоев.
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