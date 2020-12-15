Сотрудники миграционной службы до смерти избили 40-летнего Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона в марте 2020 года. После того, как дело получило масштабную огласку, уволилась глава миграционной службы Португалии. Активисты и оппозиция говорят: теперь очередь министра внутренних дел.

Офицеров, которые избили Гоменюка, обвинили в убийстве

Ранее глава португальского МВД Эдуарду Кабрита сообщил, что правительство выплатит компенсацию семье погибшего. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Также Кабрита проинформировал об увольнении Кристины Гатоеш – главы миграционной службы. Вроде все ведомство должны реструктуризировать, чтобы подобных случаев не было в будущем.

Трех офицеров, причастных к смерти Гоменюка уже обвинили в умышленном убийстве. Первое судебное заседание по делу состоится 20 января 2021 года.

Только недавно Кабрита выразил соболезнования семье погибшего

Однако оппозиционные силы Португалии считают, что этого недостаточно и ответственность за ужасный инцидент должен нести лично Кабрита. Ведь министр не провел надлежащее расследование убийства и в течение более чем полугода игнорировал семью жертвы. Всего неделю назад главный силовик страны выразил соболезнования близким Гоменюка.

Позорно, что правительство Португалии приняло это решение в течение многих месяцев и приняло его только из-за давления СМИ,

– отметил депутат Дуарте Маркес.

15 декабря Кабриту вызвали на допрос в парламентский комитет.

Что известно об убийстве Игоря Гоменюка в Лиссабоне