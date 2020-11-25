Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует от России расследовать убийство военного возле Авдеевки. Представители Украины отметили, что виновные должны быть наказаны.

Решительный протест российской делегации в ТКГ выразил Леонид Кравчук. Об этом сообщили на странице украинской делегации в ТКГ.

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Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна содействовать в этом расследовании.

Глава украинской делегации потребовал от представителей России расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ – содействия в этом расследовании,

– говорится в сообщении делегации Украины в ТКГ.

Что известно о смерти украинского бойца

24 ноября пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Снайпер оккупантов в районе Авдеевки ранил украинского бойца.

Ему оказали первую медицинскую помощь и экстренно эвакуировали в медицинское учреждение. Он был в тяжелом состоянии.

Украинские военные даже не открывали ответного огня, ведь были вынуждены экстренно эвакуировать бойца, который получил тяжелые ранения.

Погибший 31-летний Вячеслав Минкин был жителем Фастова. У него остались жена и сын. В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

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