Свобода слова – инструмент, которым часто пользуются оппозиционеры, журналисты и даже простые граждане. Кому-то нравится выражать свое мнение, кто-то любит спорить, а кто-то – критикует. Как бы там ни было, а свобода слова – признак демократии и свободного мира. Саудовский журналист Джамаль Хашогги – яркий пример того, какие последствия влечет за собой критика.

Особенно, если выражать мнение в стране, где демократия – это пустые слова. Обычно в таких авторитарных краях другие инструменты, которые позволяют замедлить свободный голос. К сожалению, в случае с Хашогги так и произошло. Об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Главный критик королевской семьи

Все началось в 2015 году, когда журналист беспощадно критиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. "Я все еще вижу в нем реформатора. Вот только проблема в том, что его властные руки все душат", – заявлял Хашогги.

Он совсем не дает продыха для медиа и для людей. Не дает возможности говорить о вопиющих проблемах. Так нельзя,

– отмечал журналист.

Хашогги работал на различные саудовские издания, но тема его работ всегда была одна – критика принца и американского президента Дональда Трампа. Если глава Белого дома "получал на орехи" за войны, в которые влезают США, и международную политику, то на принца шквал недовольства лился из-за преследования оппозиционеров, активистов и в принципе любого, кто пытался перейти дорогу Королевской семье.

Журналист Джамаль Хашогги из Саудовской Аравии / Фото AP

Однако, писать ему никто не мешал, но только до 2016 года. Именно в то время Хашогги прославился как главный критик Королевской семьи. Его статьи, публичные выступления и интервью привлекали много внимания международного сообщества.

Из-за этого ему полностью запретили заниматься журналистикой в ​​стране, в противном случае – заключение. Люди принца, грубо говоря, пообещали превратить его жизнь в ад.

"Угрожали ли ему? Да. Но его это совершенно не пугало. Единственное, чего он боялся – это поехать в какую-то страну, где саудиты смогут его убрать или посадить на частный самолет и похитить", – рассказал Туран Кислаччи, друг Хашогги.

Все об убийстве Джамаля Хашогги: смотрите видео программы 24 канала

Переезд из Саудовской Аравии в США

Запрет на журналистскую деятельность толкнул Хашогги в 2017 году уехать из Саудовской Аравии и осесть в США. Он думал, что спецслужбы там его не достанут. В принципе, так и произошло. Джамаль продолжил писать и начал искать издание, которое могло бы предоставить ему колонку для статьи.

В США, даже несмотря на критику Дональда Трампа и его политической деятельности, свобода слова все же была лучше, чем на родине. В том же 2017 году Мухаммед ибн Салман стал главой антикоррупционного комитета страны.

Пока он терроризировал самых богатых людей Саудовской Аравии, Хашогги из Америки писал об этом и рассказывал всему миру, что режим принца погряз в коррупции, лжи и насилии над собственными же людьми.

Наследный принц Саудовской Аравии – Мухаммед ибн Салман / Фото EPA

Впоследствии – появилась работа в The Washington Post, издание с радостью предоставило журналисту колонку. А статус СМИ помог миру услышать голос Хашогги. О деятельности и жизни саудовского принца выходили все новые и новые заголовки. И это уже не говоря о критике королевской семьи.

Но и разобраться с журналистом просто так не могли. Достать его на территории США для саудовских спецслужб было задачей невозможной. Оставалось разве что терроризировать звонками или в соцсетях.

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Хашогги тоже понимал, что после его деятельности вернуться на родину можно будет, разве когда монархия в королевстве упадет. В противном случае – его просто убьют. В то же время работа в The Washington Post шла хорошо, он стал узнаваемым и достаточно известным в журналистских кругах.

Джамаль ходил на интервью, давал публичные выступления и лекции о режиме королевской семьи. Также пытался помочь тем, на кого бойцовские собаки саудовского принца точили зубы. Общественные деятели, политические активисты, критики режима – где бы они ни были, каждый столкнулся с угрозами расправы.

Да и сам Хашогги тоже. Когда спецура поняла, что "задобрить" его должностью или хорошей работой не получится, ему откровенно начали угрожать. То, что скоро Джамаль умрет, было очевидно. Все остальное – вопрос времени, места и способа убийства.

Роковое решение Хашогги

Убийство Хашогги началось с истории с женщиной – Хатидже Дженгиз. Саудовский журналист уже был женат, имел сына, но развелся. С Дженгиз познакомился на интервью. Искра переросла в нечто большее и все дошло до брака.

Джамаль Хашогги с невестой Хатидже Дженгиз / Фото из соцсетей

Чтобы жениться, нужно было подтвердить факт развода с предыдущей женой. Именно это событие стало точкой невозврата в жизни Хашогги. Из Америки журналист с невестой поехали в Турцию, чтобы узнать, как и когда можно организовать свадьбу.

Нам заявили, что нужен специальный сертификат, который бы подтвердил, что каждый из нас свободен. Без него – никак. А чтобы получить тот сертификат, надо было пойти в саудовское посольство,

– пояснила Дженгиз.

Хашогги подозревал, что визит в посольство Саудовской Аравии в Турции может быть фатальным для него. Но нет, через 45 минут разговора ему сообщили, что со свадьбой проблем нет, а документы о разводе можно будет забрать через несколько дней.

Ничего не предвещало беды. Казалось бы, процедура регистрации прошла успешно и через несколько дней с новой женой Джамаль начнет новую жизнь. Жить, кстати, и строить семью думали в Турции.

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Ну а пока Хашогги планировал свое будущее, посол Саудовской Аравии сообщил принцу и тамошним спецслужбам, что журналист у него на крючке и через несколько дней вернется в посольство. Шанс задержать врага королевской семьи терять нельзя.

План убийства журналиста

В Риаде прекрасно понимали – другого случая поймать Хашогги может не быть. Поэтому начали готовить план убийства журналиста. Если верить исследователям и расследователям, то вариантов было два: заставить Джамаля вернуться в Саудовскую Аравию и перестать критиковать принца или убить его на месте.

Посольство – место совершенно секретное. Все, что там происходит, остается за стенами диппредставительства. По крайней мере, так считали спецслужбы. На ликвидацию Хашогги отправили 15 человек.

Посольство Саудовской Аравии в Турции / Фото Global Look Press

Среди них – 3 ключевые персоны: Мустафа аль Мадани – двойник Джамаля Хашогги, Салах аль Тубайджы – эксперт по вскрытию, Магер Мутреб – руководитель всей операции. Остальные команды – на случай экстренной ситуации.

Группа убийц уверяла, что они – туристы. Но обычно туристы никогда не забегают в посольство на несколько часов, а потом снова в аэропорт. Сначала они поехали в отель. Затем в центр города, где купили чемоданы, после чего в посольство, потом снова в отель и на самолет.

Исчезновение Джамаля Хашогги

2 октября 2018 года Джамаль Хашогги приехал в посольство. Ему позвонили – мол, документы уже готовы, остается поставить несколько подписей и забрать. На видео видно, как журналист оставляет свой телефон невесте и заходит в посольство.

Видео, как Хашогги заходит в посольство в Турции:

Это последнее видео, на котором его видят живым. Джамаль не выходил 2 часа – сначала все казалось нормальным. Ведь в прошлый раз он провел в кабинете посла 45 минут. Дженгиз подумала, что процедура оформления занимает больше времени, поэтому не волновалась.

Но когда он не появлялся уже 4 часа – началась паника и осознание факта, что, возможно, ее жених уже и не выйдет. "Я смотрела во все авто, которые выезжали с территории посольства. Пыталась понять, что происходит. Никогда не думала, что такое может произойти", – рассказала Дженгиз.

Пошла ко входу. Сказала, что жду Джамаля Хашогги. Мне ответили, что такого не знают и он сюда не приходил, что внутри никого нет. Через 5 часов ожидания я начала звонить друзьям Джамаля и просить о помощи,

– вспомнила она.

Группа убийц прибыла несколькими часами ранее. Перед тем, как Джамаль зашел в здание диппредставительства, двумя разными рейсами в турецкий аэропорт Ататюрк прибыли частные самолеты – из разных городов. Отряд из 15 человек собрался в посольстве тоже в разное время.

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Они приехали различными автомобилями с дипломатическими номерами. Одно из авто спрятали в крытый гараж, где камеры видеонаблюдения не могли зафиксировать, кто выходит и что несет в руках. Это были чемоданы, которые, вероятно, позже использовали для фасовки расчлененного тела Хашогги.

Саудиты изначально спланировали все неправильно. Они были слишком уверены в себе. Думали, что Турция – простая страна, но мы самая большая и сильная страна в регионе. Наши правоохранительные структуры достаточно натренированы,

– заметила Эмрулла Ислер, член турецкого парламента.

Через 5 часов после исчезновения журналиста версию убийства никто не рассматривал. Друзья, невеста и местные журналисты – все допускали возможность, что Хашогги просто похитили и тайно вывезли частным самолетом в Саудовскую Хашогги.

Догадки об убийстве журналиста

Чем больше времени проходило от его визита в посольство, тем маловероятной казалась версия похищения. Первые догадки об убийстве оппозиционного журналиста начали появляться 3 октября – на следующий день после исчезновения.

Позиция Саудовской Аравии – мы здесь ни при чем. Позиция посольства – внутри его нет, а камеры действительно зафиксировали, как Хашогги вышел из диппредставительства. Появился вопрос, а где же он тогда.

Первыми о расчленении заговорили журналисты ВВС. Затем эту же тему подхватили и другие влиятельные издания – The Washington Post, The Guardian. В сети появились видео с камер наблюдения, где видно как спецназовцы выносят и заносят в посольство огромные пакеты и чемоданы.

Смотрите видео с камер наблюдения:

А мужчина, который на самом деле выходил из здания – Мустафа аль Мадани – двойник Джамаля Хашогги. Несмотря на то, что он был одет точно так же, как и журналист, его выдала обувь. Джамаль заходил в ботинках, а двойник вышел в кроссовках.

Здесь и стало понятно: его не похитили, а убили. Осталось найти тело и доказать причастность Саудовской Аравии и принца Мухеммеда ибн Салмана в частности. Ведь группа убийц – это приближенные к нему люди.

Тот же руководитель операции Магер Мутреб по всему миру катался вместе с принцем и его лицо фигурирует практически на всех официальных встречах саудовского принца.

Жестокая расправа над Хашогги

Когда Хашогги зашел в посольство, отправился на второй этаж – в офис посла. Там в небольшой комнате его уже ждала группа киллеров и сам работник дипведомства. На столе лежали хирургические инструменты. Тогда Джамаль осознал, что уже не покинет стены этого здания.

Ему вкололи инъекцию неизвестного препарата и задушили. Журналиста раздели – кроме обуви. Через несколько минут с диппредставительства с черного хода вышел двойник. Хашогги расчленили в кабинете посла. Если посчитать в целом, то вся спецоперация заняла всего 1,5 часа.

Видео, на котором видно двойника Хашогги:

Группа киллеров быстро покинула посольство через черный ход, отправилась в аэропорт и двумя рейсами вернулась в Саудовскую Аравию с чувством выполненного долга. Пока в Турции велось расследование дела, саудиты уверенно заявляли, что принц – там ни к чему.

Мол, они даже не думали трогать Хашогги, так как только недавно предлагали ему вернуться на родину и предлагали работу. Частично – это была правда. Джамалю действительно звонили с такими предложениями.

Но видео с камер наблюдения, деятельность журналиста и коррумпированный режим королевской семьи сложились в один пазл – правоохранительным структурам Турции стало понятно, что Джамаля лично заказал Мухаммед ибн Салман.

Доказательства причастности саудитов

Доказать вину саудитов было непросто. Доказательств практически не было, внутрь посольства никого не пускали. Однако за дело взялись турецкие спецслужбы. Ключевым моментом в расследовании стали пленки, которые показала агентура. Оказалось, что посольство прослушивали.

На опубликованных пленках четко слышен голос Джамаля, посла и руководителя операции Магера Мутреба. Слышны их диалоги, просьба не убивать. А еще – звук хирургической пилы Салаха аль Тубайджы.



Магер Мутреб во время путешествия с принцем Мухаммедом ибн Салманом / Фото AP

И даже несмотря на это саудиты не хотели признавать ни причастности, ни вины. Ведь признать свою неправоту – значит открыто заявить о том, что принц страны заказал журналиста.

Чтобы хоть как-то заставить Саудовскую Аравию ответить за содеянное, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отдать все имеющиеся пленки экспертам и спецслужбам различных стран. Все подтвердили, что голоса совпадают с главными подозреваемыми. Стало понятно, что виновен точно принц.

После детального анализа полученных пленок Германия, Дания, Бельгия и Финляндия прервали сотрудничество с саудитами практически во всех сферах, но в военной больше всего. При этом, открыто заявив, что с убийцами никто сотрудничать не будет.

Интересно, что американское ЦРУ тоже признало Саудовскую Аравию виновной, более того – ведомство официально назвало виновным в гибели журналиста саудовского принца. Однако, заявлений ЦРУ было недостаточно. Ведь Трамп бок о бок стоял с королевской семьей и пытался прикрывать их.

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Через 18 дней после убийства Саудовская Аравия все же официально признала, что журналиста убили в их посольстве. Сопротивляться было бесполезно из-за того, что в дипучреждение допустили турецких следователей. На стенах они нашли капли крови Хашогги и отпечатки пальцев группы киллеров.

Все задокументировали и выслали саудитам как прямое доказательство. Не признавать этого означало бы начать международный скандал. Он и так в принципе произошел, но не столь потенциально больших масштабов. Хотя вину и признали, принцу удалось выйти сухим из воды.

Правительство Саудовской Аравии заявило, что Хашогги никто сначала убивать не хотел. Он якобы погиб в результате драки, которую сам же и спровоцировал. Все пленки, опубликованные турецкими спецслужбами, принц назвал сфабрикованными. По словам принца, он признает вину, потому что не проконтролировал ситуацию, но лично убийство не организовывал.

Слухи о теле Хашогги и пародия на суд

Одни считают, что его выбросили в колодец на территории посольства. Другие уверяют, что сожгли. Турецким журналистам удалось найти мастера, который строил специальную печь как раз после того, как Хашогги впервые пришел в посольство.

Имени и лица он своего не раскрыл, но заверил, что печь была вдвое больше привычной. Мощности там хватало, чтобы расплавить металл, а отверстие было настолько велико, что спокойно можно положить взрослого человека. Зачем такая печь в дипучреждении – до сих пор так и не ясно. Но известно точно одно – ее конструировали по чертежам и указаниями посольства.

Это очень шокирующее и довольно гротескное убийство. С точки зрения спецслужб – это полная некомпетентность: убить кого-то в вашем же собственном посольстве,

– прокомментировал Гленн Карл, бывший агент ЦРУ.

Однако, саудиты все же заявили, что начали собственное расследование и арестовали даже не 15, а 18 подозреваемых. Они ожидают суда. Оказалось, что виновными признали 11 человек, 5 из них получили смертные приговоры. Все это – лишь пародия на суд.

Все заседания, приговоры и разбирательства происходили за закрытыми дверями. До сих пор неизвестны даже имена этих людей. Однако в сентябре 2020 года пятерку, которую обрекли на смертную казнь, помиловали. Вместо этого они получат 20-летнее заключение – если получат вообще.

Справка. Сыновья журналиста публично заявили, что прощают его убийц. Однако друзья семьи сомневаются в добровольности их решения. Они предположили, что семью заставили сделать такое заявление, чтобы смягчить преступникам приговор.

Убийство Джамаля Хашогги до сих пор остается на слуху. Разобраться, кто виноват, так и не получилось. Ситуация на самом деле ужасная: у каждой стороны конфликта – Турции, Саудовской Аравии или тех же США, есть свои причины для неразглашения всех деталей трагедии.

Но когда президент такой, казалось бы, демократической страны как США пытается прикрыть зверства спецслужб саудитов, то попытки Хашогги бороться за реформы или права людей на Ближнем и Среднем Востоке становятся бесполезными. Ведь в такие моменты для людей, ведущих такую ​​же борьбу как и бывший журналист, наступают темные времена.