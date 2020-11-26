Укрзализныця провела служебные проверки в региональных филиалах и департаментах. Поэтому обнаружили нарушения, которые принесли ущерб на 8,5 миллиона гривен.

Проверки провели на "Юго-Западной железной дороге", "Энергосбыте", в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Каковы результаты проверки

Обнаружили незаконное подключение к электросетям филиала "Энергосбыт". В целом убытки достигли 8,5 миллиарда гривен.

Все результаты "Укрзализныця" передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что будет с виновниками убытков

В ведомстве предложили привлечь 18 работников к дисциплинарной ответственности, а 2 – к административной.

Кроме этого, 3 сотрудникам намекнули, что они занимают неподходящие должности.

Отметим, ранее Служба безопасности Украины заблокировала схему контрабанды российских запчастей на "Львовскую железную дорогу", которые везли через оккупированный Донбасс.

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