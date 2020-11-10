В МИД России сообщили, что турецкие военные не будут прямо участвовать в миротворческой миссии в районе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Перемирие в Нагорном Карабахе: какова роль Турции

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, роль Турции ограничится определенными рамками. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

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По словам собеседника ресурса, речь прежде всего о российско-турецком центре контроля за прекращением огня. И он не имеет прямого отношения к миротворческой операции.

Этот центр создают на территории Азербайджана, которая не примыкает к Нагорному Карабаху. Оттуда российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства,

– пояснил он.

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По состоянию на вечер 10 ноября в зону конфликта прибыли более 200 российских военнослужащих, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Всего для контроля за прекращением огня и военных действий Россия в Карабах планирует отправить 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

С целью контроля за соблюдением договоренностей в Карабахе планируют создать российские наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. А для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.

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