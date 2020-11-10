Участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе: что заявляют в России
В МИД России сообщили, что турецкие военные не будут прямо участвовать в миротворческой миссии в районе боевых действий в Нагорном Карабахе.
Перемирие в Нагорном Карабахе: какова роль Турции
Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, роль Турции ограничится определенными рамками. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
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По словам собеседника ресурса, речь прежде всего о российско-турецком центре контроля за прекращением огня. И он не имеет прямого отношения к миротворческой операции.
Этот центр создают на территории Азербайджана, которая не примыкает к Нагорному Карабаху. Оттуда российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства,
– пояснил он.
Военное присутствие РФ в Карабахе растет
По состоянию на вечер 10 ноября в зону конфликта прибыли более 200 российских военнослужащих, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.
Всего для контроля за прекращением огня и военных действий Россия в Карабах планирует отправить 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
С целью контроля за соблюдением договоренностей в Карабахе планируют создать российские наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. А для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
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Что этому предшествовало
- Накануне Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие здесь должно было наступить с полуночи 10 ноября. Правда, в Армении говорят, что днем боевые действия еще продолжались.
- После подписания документ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе развернут совместную миротворческую миссию России и Турции. И это якобы бы должно было стать новым форматом.
- В Ереване и Москве такими заявлениями азербайджанского президента удивились, ведь в соглашении о перемирии ни слова о присутствии Турции нет.
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