На территории австрийского города Кремс-ан-дер-Донау исследователи нашли древнее захоронение близнецов. Это стало уникальным открытием, ведь в археологических записях очень редко упоминают о близнецах. Кроме того, до сих пор такие находки не подтверждали ДНК-анализом.

Результаты исследований остатков, которые нашли австралийские археологи, опубликовали в научном издании в Communications Biology.

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Ученые обнаружили могилу мальчиков-близнецов

Ученые рассказывают, что кости, найденные в древнем городе Кремс-ан-дер-Донау, принадлежат новорожденным однояйцевым близнецам мужского пола. Их похоронили в могильнике примерно 30 тысяч лет назад.

Оба ребенка были доношенными, однако похоронили их в разное время. По предположениям археологов, один мальчик умер сразу после родов, второй – через 6-7 недель.

Ученые заметили особый обряд захоронения детей: могила имела овальную форму, тела обоих младенцев покрыли красной охрой, а их головы повернули на восток.

Кроме того, в могиле нашли "погребальный инвентарь". На тазу одного из мальчиков было ожерелье из бивней мамонта, другому надели ожерелье из моллюсков. Интересно, что украшения не были изношенными, что означает, что их изготовили специально для похорон.

Из-за совместного захоронения детей, ученые предположили, что они близнецы. ДНК-анализ эти догадки подтвердил. Согласно ему, мальчики имели одну и ту же главную Y-хромосому и митохондриальные гаплогруппы, то есть общий геном.

Возле нее было еще одно захоронение

Также на расстоянии полутора метров от захоронения братьев обнаружили еще одну одиночную могилу. В ней ученые нашли скелет младенца. Ребенка похоронили в согнутом положении. Вероятно, он умерл через 13 – 14 недель после рождения.

Одиночную могилу просто засыпали, поэтому останки ребенка плохо сохранились. Однако ученые все же смогли взять ДНК с Костей. Исследование показало, что третий младенец является родственником близнецов по мужской линии по третьей степени родства.

Что дает еще открытие

Археологи не установили точную причину смерти детей. Но заявили, что примерно 30 – 40 тысяч лет назад группы кочующих охотников-собирателей верхнего палеолита занимали мыс на левом берегу Дуная. Найденные захоронения смогут рассказать ученым немного больше об этом историческом периоде.

Обратите внимание! Ранее ученые нашли на плато Наска в Перу древний рисунок кота. Длина изображения составляет примерно 37 метров.



Ученые в Австрии обнаружили древнейшее захоронение близнецов / Фото Natural History Museum Vienna

ДНК-анализ подтвердил, что мальчики были однояйцевыми близнецами / Фото Natural History Museum Vienna