В свежем выпуске "Ты смотри!" за 14 декабря – на Львовщине учительница украинского языка и литературы кричала и несколько раз ударил одного из учеников в классе. В Черновцах полицейские сбили женщину прямо на пешеходном переходе. К счастью, она осталась жива.

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В Квасиловском профессиональном лицее, в Ровенской области, учитель предмета "Защита Отечества" заставлял учеников, которые опоздали на урок или получили плохую оценку, приседать с муляжом снаряда.

В Боярке под Киевом, женщина хотела покончить с собой, бросившись под поезд.

На Киевщине во время экскурсии по местной фабрике елочных украшений, в одном из цехов экскурсовод увидел, как мастера расписывают игрушки фирменными знаками "Армии России".

В Киеве любитель острых ощущений из-за гололеда на дороге не справился с управлением и врезался в столб.

Новый-старый мэр Владислав Атрошенко, открывая сессию Черниговского городского совета, обратился к депутатам на блатном жаргоне.