ВСУ провели уникальные учения с использованием Bayraktar и Javelin
Украинские военные провели учения с использованием Javelin и Bayraktar. Глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что во время подготовки был учтен опыт боевых действий в Нагорном Карабахе.
Участие в учениях приняли военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Об этом сообщает Думская.
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Детали учений
- Главной целью маневров было боевое слаживание подразделений.
- Кроме того, военные отработали привлечение новейших систем вооружения и управления боем.
- Изюминкой обучения стало использование беспилотников "Байрактар". Они корректировали огонь и перемещение участников учений.
- Командование ВСУ уже назвало эти учения успешными.
Учения ВСУ / Фото "Думская"
- Bayraktar – оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.
- Javelin – ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости.
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