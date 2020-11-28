Украинские военные провели учения с использованием Javelin и Bayraktar. Глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что во время подготовки был учтен опыт боевых действий в Нагорном Карабахе.

Участие в учениях приняли военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Об этом сообщает Думская. Обратите внимание Укроборонпром передал ВСУ обновленный тягач-эвакуатор: фото Детали учений Главной целью маневров было боевое слаживание подразделений.

Кроме того, военные отработали привлечение новейших систем вооружения и управления боем.

Изюминкой обучения стало использование беспилотников "Байрактар". Они корректировали огонь и перемещение участников учений.

Командование ВСУ уже назвало эти учения успешными. Учения ВСУ / Фото "Думская" Bayraktar – оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Javelin – ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости.