Они быстрые, мощные и незаметные. Это не загадочные ниндзя – речь об ударных дронах, которые могут с хирургической точностью уничтожать цели, даже когда центр управления – в сотне километров от линии соприкосновения. Они эффективны, современны и смертоносны, спасения от них практически нет – устаревшее оружие не может остановить их. Новости из Нагорного Карабаха в этом убедили даже ярых скептиков.

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С начала очередной горячей фазы армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе Министерство обороны Азербайджана опубликовало множество видео, как их ударные дроны турецкого и израильского производства уничтожают армянские позиции, бронетехнику и комплексы противовоздушной обороны. Фактически именно ударные беспилотники стали залогом военных успехов Азербайджана осенью 2020 года.

Для Украины строительство ударных дронов является одним из перспективных направлений. Вооруженные силы нашего государства уже несколько лет сотрудничают с одним из лидеров в области производства ударных беспилотников – Турцией. 16 октября Украина заключила с Турцией меморандум об углублении военного сотрудничества. В Офисе президента, в частности, упоминали и о налаживании совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

Какие бывают ударные беспилотники и почему они эффективны?

Одним из первых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был израильский самолет-камикадзе "Гарпия", который разработали в далеком 1989 году для уничтожения радаров систем противовоздушной обороны (ПВО).



IAI Harpy на авиашоу в Париже, 2007 / Фото Jastrow

Самолет запускали с небольшой катапульты. Он мог несколько часов держаться в воздухе в поисках электромагнитного сигнала от вражеской станции. Как только "Гарпия" получал сигнал – автоматически наводился прямо на свою цель. Взрывчатка, встроенная в корпус самолета, делала свое дело.

БПЛА-камикадзе (или их еще называют "барражирующие снаряды") удобны тем, что могут патрулировать определенный регион и ждать появления потенциальной цели несколько часов.

Беспилотники такого типа наносят ущерб в несколько раз больше, чем они сами стоят. Самолет стоимостью 200 тысяч долларов может самоустранится и разрушить техники на миллионы.

Сейчас ударные беспилотники могут не только самоуничтожаться. Некоторые страны производят аппараты, которые способны выявлять и бомбить позиции врага, после чего возвращаться на базу.

Беспилотники оснащают камерой, которая фиксирует взрыв вражеских позиций и передает видео оператору БПЛА. Видеоматериалы используют в целях разведки, для демонстрации силы и создания эффекта присутствия почти повсюду, заставляя врага бояться и паниковать. Камеры цепляют и на дроны-камикадзе, которые фиксируют последний момент до столкновения с врагом.

Bayraktar TB2 – самая популярная модель 2020 года

Наибольшее внимание мира сейчас приковано к турецкой модели Bayraktar TB2. Этот аппарат не демонстрирует заоблачные цифры в характеристиках, но неоднократно доказывал свою боевую эффективность на Ближнем востоке и в армяно-азербайджанском конфликте. Эти беспилотники стоят на вооружении и у Украины.

Смотрите как Bayraktar TB2 уничтожает армянские танки под героическую музыку:

БПЛА этой модели пускают снаряды с расстояния 12 – 13 километров, вне зоны досягаемости советских систем ПВО, которые до сих пор активно используют некоторые страны.

Также Bayraktar TB2 используют для наведения огня по объекту и контроля работы артиллерии. Камера на самолете способна видеть цель и снимать координаты даже за десятки километров.



Bayraktar TB2 / Фото Bayhaluk

В мае 2020 года турецкие беспилотники устроили настоящее сафари на российские ПВО "Панцирь-С1" в Ливии. Известно о по меньшей мере 9 уничтоженных комплексах. Даже в Министерстве обороны России признали, что система ПВО "Панцирь С-1" непригодна для борьбы с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

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Ударные беспилотники на вооружении ВСУ

На вооружении ВСУ (благодаря плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству с Турцией) находятся 6 ударных беспилотников. Впрочем, летали они пока только на полигонах.

Смотрите на украинский Bayraktar TB2 в действии – он совершает пока тренировочные полеты:

Ангар ударных БПЛА в Украине небольшой, хотя потенциал у этой отрасли есть. Десятки украинских операторов, техников и других специалистов на Bayraktar TB2 прошли курс обучения у турецких специалистов.

Украина хочет приобрести еще 48 беспилотников Bayraktar TB2. Это довольно большая партия, но производство планируют локализовать в Украине, сэкономив 35% на каждом беспилотнике, создав рабочие места и специалистов, которые в дальнейшем могли бы собирать уже отечественные машины.

Сейчас Украина в поисках места, где можно было бы разместить новый завод и начать производство.

"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадь с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", – сказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Если планы Украины по расширению парка ударных БПЛА станут реальностью, то Вооруженные силы будут иметь второй после Турции ангар "Байрактаров" в мире.



Bayraktar TB2 на вооружении ВСУ / Фото пресс-службы СНБО

Украина умеет собирать авиационные двигатели, которые используют для ударных БПЛА. Предприятие "Ивченко-Прогресс" собирает моторы для турецких Bayraktar Akıncı. Эти двигатели имеют мощность в 450 лошадиных сил, что в 4 раза мощнее двигателя модели Bayraktar TB2.

Akıncı – совместный проект Турции и Украины:

Также Турция вместе с Украиной работает над проектом беспилотного истребителя, который должен брать не только наземные, но и воздушные цели.

Украина имеет и собственные разработки ударных БПЛА. Прежде всего речь о беспилотнике "Горлица", который разрабатывает завод "Антонов". Его представили в 2017 году, однако до сих пор не запустили в массовое производство. Машина должна летать на высоте до 5000 метров, передвигаться со скоростью 230 километров в час и находиться в воздухе до 7 часов.

В 2020 году на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах UMEX & SimTEX Украина представила обновленный беспилотник-камикадзе "RAM", который впервые показали еще в 2018 году. Машина, которую запускают с катапульты, имеет размах крыльев 2,3 метра и может находиться в воздухе до одного часа (зависит от веса снаряда). Радиус действия – 30 километров.

Смотрите на украинский БПЛА-камикадзе "RAM" в действии:

Также есть машина PD-1, разработанная волонтерами центра "Народный проект" и компанией UkrSpecSystems. Дрон неплохо зарекомендовал себя на стенде эмиратской группы IGG. Изначально аппарат предназначался сугубо для воздушной разведки, однако в 2019 году его модифицировали до ударного.

Специалисты разработали модификацию PD-1 VTOL с подкрыльными контейнерами, которая позволяет переносить и выпускать боеприпасы с точностью до 10 метров. Насколько эффективным самолет будет в бою и какие коррективы нужно вносить в конструкцию – покажет время.

Как модифицировали PD-1:

Защита от беспилотников – не менее важный вызов современной войны. Приспособить ПВО к противостоянию с ударными БПЛА, как показали боевые действия на Ближнем Востоке, – задача не тривиальная.

Бывший командир противовоздушной обороны и разработчик систем управления для ПВО Виктор Валеев отметил, что при нынешнем уровне технологий Украина может оборудовать ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) таким образом, чтобы эффективно противостоять беспилотникам, но сейчас мы пользуемся старыми комплексами.

"Основу нашего ПВО составляют старые зенитно-ракетные комплексы Советского Союза. Любая модернизация – это как попытка причесать 60-летнего дедушку и выдать его за 15-летнего танцора диско. Большинство наших систем ПВО фактически не могли выполнять боевые задачи по беспилотникам", – подчеркнул Валеев в комментарии 24 каналу.

Ударные беспилотники против России

Враг Украины – Российская Федерация – очень увлекся "арматами", "панцирями" и "искандерами", поэтому существенно отстает в области ударных БПЛА и пока не имеет собственных ударных беспилотников. Существуют определенные разработки, но на вооружение они встанут не скоро.

Если смоделировать открытую агрессию России против Украины, роль беспилотников, как вспомогательного оружия, – спорная. В то же время в условиях гибридной войны – это настоящая находка.

"В случае открытой агрессии России на Украину беспилотники не будут весомым фактором. Значительную роль будут играть авиация и ракеты, по которым мы в разы проигрываем врагу.

Стоит понимать, что "Байрактары" – это скорее антипартизанское оружие. Та часть нашего военного строительства, которая работает на возможную деоккупацию ОРДЛО, должна включать беспилотники, это будет существенным преимуществом”, – рассказал в комментарии 24 каналу эксперт Международного центра проблем безопасности Артем Конопкин.

Многое будет зависеть от профессионализма работы операторов БПЛА, так как войны в Карабахе, Ливии и Сирии демонстрируют, что возможности "Байрактаров" достаточно широки, чтобы противостоять и полноценным армиям.

"На оккупированных территориях у противника сейчас фиксируют только ЗРК "Стрела-10" и ЗРК "Оса". Для современных турецких и израильских БПЛА это вообще не проблема. ПЗРК у врага очевидно много. Эта проблема постоянная, поэтому выход один – летать выше максимальной высоты поражения с ПЗРК.

Из РФ быстро могут быть переброшены такие системы ПВО как "Тунгуска", "Панцирь", "Тор" и "Бук", но решить это можно следующим образом – просто во время боев контролировать 24/7 с воздуха дороги на неподконтрольном участке границы и уничтожать подкрепление сразу после пересечения границы, когда противник этого еще не ожидает.

Есть проблема работы ПВО РФ со своей территории. Эта проблема не решается, поэтому придется смириться", – рассказал в комментарии 24 каналу руководитель направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик.

Беспилотники Bayraktar TB2 оснащены высокоточными ракетами MAM-L с лазерным наведением, которые могут попадать в цель с погрешностью не больше одного метра. Это позволяет использовать беспилотники против врага, который прикрывается гражданскими объектами без особого риска для мирного населения. Это важно в условиях боевых действий на Донбассе.

Байрактар демонстрирует свою меткость на украинских испытаниях:

Противодействие ударным беспилотникам

Советские системы ПВО не могут справиться с ударными БПЛА. Но существуют более современные зенитно-ракетные комплексы, которым гораздо проще "поймать" беспилотник на радар и уничтожить его.

Правда, когда речь идет о противостоянии с дронами-камикадзе, стоимость выпущенных ракет может быть больше, чем стоимость самого беспилотника.

Главная задача для ПВО – обнаружить и сбить беспилотник до того, как он подлетит на ударную дистанцию. Современные зенитки имеют для этого мощные радары и системы наведения. В этом случае многое зависит от людей, которые обслуживают системы ПВО, и рельефа местности.

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В горах беспилотники легче могут прятаться, но в степи или пустыне – он может стать легкой добычей.

Популярно мнение, что при наличии у врага сильных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны вывести из строя летательные устройства, беспилотники становятся неэффективными.

Противовоздушные системы действительно имеют возможность выпускать мощные волны, способные вывести из строя вражеский беспилотник, однако последствия от этого могут быть критичными для ПВО.

"Как только вы включаете столь сильное излучение, вас начинают видеть враги. После такого излучения ваши координаты могут стать известны в точности до метра, а потому в ближайшее время по вам может ударить артиллерия", – сказал в комментарии 24 каналу ветеран АТО, экс-командир подразделения ПВО, директор Ассоциации Software Ukraine Виктор Валеев.

Ударные БПЛА являются, несомненно, мощным оружием, и их роль в современной войне заметно возрастает. Однако, грамотные кадры на ПВО, современные системы наведения и благоприятный рельеф вполне могут спутать все карты, особенно при численном преимуществе.

Территорию на войне занимает пехота, а не беспилотники, поэтому преувеличивать роль БПЛА на войне не стоит. Хотя, при правильном пользовании, именно беспилотная авиация может успешно выполнять основную работу – зачищать позиции от вражеской бронетехники и живой силы.