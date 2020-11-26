В Донецкой области недалеко от Мариуполя 26 ноября фура едва не упала с моста. Она чудом зависла на нем, зацепившись кузовом.

Вероятно, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. Видео ДТП опубликовали на сайте 0629.com.ua.

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Авария произошла около 5 утра на трассе Мариуполь – Волноваха, недалеко от села Касяновка. Машина ехала из поселка Никольского.

Фура задела отбойник на дороге, проехала по парапету и едва не слетела с моста – она чудом зависла на нем. До земли оставались считанные метры.

К счастью, водитель не пострадал. Но полицейские составили протоколы о нарушении им правил дорожного движения, а также за повреждение моста.

В комментариях на сайте 0629.com.ua люди пишут, что водитель родился в рубашке. Другие подчеркивают, что на таком мосту необходимо сделать лучшее ограждение.

Возле Мариуполя фура зависла на мосту: смотрите фото и видео