Удивительный минимализм: необычные фото, которые поражают своей простотой
Фото, выполненные в направлении минимализм – особенно очаровательны, ведь могут из-за простоты и монохромности передать глубокие смыслы. Это доказывает и Международный фотоконкурс Minimalist Photography Awards, который уже объявил победителей и опубликовал самые красивые фотографии, от которых захватывает дух.
В Международном фотоконкурсе Minimalist Photography Awards могли принять участие как профессионалы этого дела, так и фотографы-любители. Главное правило конкурса, чтобы участникам было 18 лет, ведь сам фотоконкурс является платным.
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Обладатель гран-при получил главный приз – денежную премию в размере 2 тысяч долларов. А лучшие работы других участников публикуются в ежегодной книге и принимают участие в выставке на территории Galerie Berlin Minimal.
В фотоконкурсе 11 категорий:
- "Абстракция";
- "Архитектура";
- "Концептуальное фото";
- "Файн-арт";
- "Пейзаж";
- "Длинные выдержки";
- "Ночная фотография";
- "Фотоманипуляции";
- "Портрет";
- "Уличная фотография";
- "Открытая тема".
Подборка фотографий победителей и финалистов Minimalist Photography Awards 2020
В категории "аэрофотографии" 1-е место получило фото Роберта Коранальдези – "люди-муравьи в море".
Люди выглядят как муравьи в море / Фото Роберта Коранальдезі
Гран-при в 2020 году получил за свое фото Джордж Бирн.
"Желтая лестница" / Фото Джорджа Бирна
Красная шляпа гондольера очень выразительно смотрится на фоне воды.
Гондольер в Венеции / Фото Яны Купчаковой
3-е место в категории "Файн-арт" в 2020 году получил Руперт Хеллер.
"Окружение" / Фото Руперт Хеллер
Человек в костюме кукурузы ярко выделяется на общем фоне. Автор снимка Эрик Давыдов благодаря ему попал в финал в категории "Уличная фотография".
"Кукуруза" / Фото Эрика Давыдова
Зонтики на пляже Прайя-ду-Пау в Португалии.
Финалист в категории "Открытая тема" / Фото Даниэля Хайлига
Финалист в категории "Ночная фотография". Автор дал хорошее название "Бессонница".
"Бессонница" / Фото Лоика Казанова
Город до сих пор спит, а фонарь встречает рассвет. Это фото попало в финал в категории "Ночная фотография".
"Фонарь встречает рассвет в Париже" / Фото Жерома Менье
3-е место в категории "Пейзаж" получила автор Хильда Чемпион. Мангровые леса и так удивительны по своей природе, а на это фото выглядит как очень сказочно.
"В мангровых зарослях" / Фото Хильды Чемпион
3-е место в категории "Открытая тема" получил Джон Андреас Годвин за фото, которое он сделал на Лофотенских островах в Норвегии. Снимок получил название "Горизонт". Мягкие цвета фото веют спокойствием и теплом.
"Горизонт" / Фото Джона Андреаса Годвина