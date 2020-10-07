Фото, выполненные в направлении минимализм – особенно очаровательны, ведь могут из-за простоты и монохромности передать глубокие смыслы. Это доказывает и Международный фотоконкурс Minimalist Photography Awards, который уже объявил победителей и опубликовал самые красивые фотографии, от которых захватывает дух.

В Международном фотоконкурсе Minimalist Photography Awards могли принять участие как профессионалы этого дела, так и фотографы-любители. Главное правило конкурса, чтобы участникам было 18 лет, ведь сам фотоконкурс является платным.

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Обладатель гран-при получил главный приз – денежную премию в размере 2 тысяч долларов. А лучшие работы других участников публикуются в ежегодной книге и принимают участие в выставке на территории Galerie Berlin Minimal.

В фотоконкурсе 11 категорий:

"Абстракция";

"Архитектура";

"Концептуальное фото";

"Файн-арт";

"Пейзаж";

"Длинные выдержки";

"Ночная фотография";

"Фотоманипуляции";

"Портрет";

"Уличная фотография";

"Открытая тема".

Подборка фотографий победителей и финалистов Minimalist Photography Awards 2020

В категории "аэрофотографии" 1-е место получило фото Роберта Коранальдези – "люди-муравьи в море".

Люди выглядят как муравьи в море / Фото Роберта Коранальдезі

Гран-при в 2020 году получил за свое фото Джордж Бирн.

"Желтая лестница" / Фото Джорджа Бирна

Красная шляпа гондольера очень выразительно смотрится на фоне воды.

Гондольер в Венеции / Фото Яны Купчаковой

3-е место в категории "Файн-арт" в 2020 году получил Руперт Хеллер.

"Окружение" / Фото Руперт Хеллер

Человек в костюме кукурузы ярко выделяется на общем фоне. Автор снимка Эрик Давыдов благодаря ему попал в финал в категории "Уличная фотография".

"Кукуруза" / Фото Эрика Давыдова

Зонтики на пляже Прайя-ду-Пау в Португалии.

Финалист в категории "Открытая тема" / Фото Даниэля Хайлига

Финалист в категории "Ночная фотография". Автор дал хорошее название "Бессонница".

"Бессонница" / Фото Лоика Казанова

Город до сих пор спит, а фонарь встречает рассвет. Это фото попало в финал в категории "Ночная фотография".

"Фонарь встречает рассвет в Париже" / Фото Жерома Менье

3-е место в категории "Пейзаж" получила автор Хильда Чемпион. Мангровые леса и так удивительны по своей природе, а на это фото выглядит как очень сказочно.

"В мангровых зарослях" / Фото Хильды Чемпион

3-е место в категории "Открытая тема" получил Джон Андреас Годвин за фото, которое он сделал на Лофотенских островах в Норвегии. Снимок получил название "Горизонт". Мягкие цвета фото веют спокойствием и теплом.

"Горизонт" / Фото Джона Андреаса Годвина