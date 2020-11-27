В Уголовном кодексе непредставление декларации будет проступком. В то же время расследования уголовных правонарушений по декларированию должны быть быстрее.

После предъявления подозрения соответствующий закон определяет 72 часа, но не более, чем 1 месяц. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

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Он отметил, что ряд договоренностей рабочей группы также должен "снять с крючка" тех, кого используют в нарушениях, касающихся декларирования – когда в результате следственных действий оказывается, что человек нечаянно ошибся.

Такие изменения приведут к тому, что будут быстрее привлечены к ответственности реально виновные лица,

– отметил Монастырский.

Договоренности о декларировании

В то же время народный депутат рассказал, что достигнутые между членами рабочей группы договоренности решили обнародовать. По его словам, длилась немалая дискуссия, о которой можно будет услышать в парламенте. Она касалась вопроса того, какая ответственность должна быть за ложь в декларациях – административная или уголовная.

"Рабочая группа пришла к компромиссу в том, что должна быть уголовная ответственность. Однако ее порог должен начинаться выше, чем до решения Конституционного Суда, говорится о примерно 500 тысячах гривен", – сказал Монастырский.

Нардеп отметил, что сейчас представители фракции согласовали другую соответствующую сумму – миллион гривен. В то же время он подытожил, что административная ответственность останется, однако она будет в более упрощенной форме.

Обратите внимание! Спикер парламента Дмитрий Размуков заявил, что рабочая группа по урегулированию согласовала возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Конституционный кризис в Украине: коротко

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил антикоррупционную реформу. Он ликвидировал положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Президент Украины назвал решение суда "направленным против Украины" и внес в Раду законопроект о роспуске судей КСУ.

На соответствующую ситуацию отреагировали и в ЕС – антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

В то же время Председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором предложил восстановить права НАПК, которые отменил суд.



КСУ отменил электронную декларацию: все детали / Инфографика 24 канала