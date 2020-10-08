Уголовных дел в отношении белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Российской Федерации нет. Именно такое заявление сделали в МВД России и убеждали, что ее присутствие в базе лиц, которых разыскивают, можно легко объяснить.

Как сообщает Интерфакс, в российском министерстве отметили, что внесение Тихановской в эту базу является "техническим аспектом взаимодействия союзных государств".

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"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительные органы Российской Федерации не нарушали", - заявили в МВД России.

Почему Тихановская в базе разыскиваемых лиц России

В пресс-службе ведомства пояснили, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет Межгосударственный информационный банк. "Банк работает на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, заключенных в рамках СНГ", – сказали там.

В пресс-службе объяснили, что этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов. Это делают для осуществления межгосударственного розыска лиц, который утвердил в 2015 году Совет глав правительств СНГ.

В рамках взаимодействия между союзными державами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе,

– сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российские правоохранители в отношении нее не нарушали.

Тихановскую задержат, если приедет в Россию, – Госдума РФ

В то же время в Госдуме России заверили, что в случае приезда оппозиционерки в Россию ее задержат и могут передать Беларуси. Об этом сказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак журналистам издания Интерфакс.

Мы должны будем ее задержать и экстрадировать по просьбе белорусской стороны,

– сказал Рыжак.

Он пояснил, что в России с Беларусью "формат таких взаимоотношений и они должны поддерживать друг друга в такой деликатной юридической сфере". По его словам, такая норма прописана, а потому пренебрегать ею нельзя.

Информация о том, что Светлану Тихановскую объявили в розыск в России появилась 7 октября 2020 года. Подробнее об этом – читайте здесь.