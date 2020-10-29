Центр информации и документации НАТО в Украине важное звено взаимодействия Украины с Североатлантическим Альянсом. На смену эксперту в области публичной дипломатии пришла латвийская дипломатка – Винета Кляйне. В то же время в столице состоялся специальный "Киевский форум безопасности".

На этот раз форум посвятили острейшим проблемам мира и безопасности, которые сейчас предстали перед Украиной и евроатлантическим пространством. Участники форума искали ответы на вопрос о том, какой видит мир новую пандемическую эпоху и каким является путь к миру в Украине и во всей Восточной Европе. О важных вопросах, которые обсуждали на ежегодном форуме и изменения в Центре информации и документации НАТО в Украине – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Формат форума безопасности

Пандемия коронавируса стал причиной особого формата форума, она же – и одна из основных тем дискуссии. Участники отметили, что COVID-19 стал глобальным вызовом для человечества практически на всех уровнях и во всех сферах.

По словам главы "Киевского форума" Арсения Яценюка, приняли беспрецедентные меры для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Коронавирус внес коррективы в систему безопасности, одновременно выразив ее слабые стороны. Почти весь мир вынужденно прибег к режиму изоляции. В большинстве стран внедрили карантин. Как следствие, пострадала экономика, международная торговля, целые отрасли производства и в целом демократическое общество.

Правительства стран были вынуждены усилить меры безопасности, вмешаться в общественную жизнь и ограничить права и свободы граждан. Впрочем, преодолевать этот кризис нужно не давлением, – убежден философ, ученый Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма – а доверием.

Если доверия нет, то граждане не будут добровольно соблюдать ограничения, необходимые для сдерживания болезни: как карантин или социальная дистанция,

– заявил Фукуяма.



Фукуяма о преодолении кризиса / Фото ИноСМИ

Угроза агрессии РФ

Несмотря на пандемию, другие угрозы безопасности не исчезли – подчеркнул президент Европейской народной партии Дональд Туск. И об этом отметили другие участники встречи. По словам Туска, агрессия страны-соседа несет не меньшую угрозу, чем опасный вирус.

Участники встречи отметили, что безопасное будущее при агрессии Российской Федерации невозможно. Речь идет не только об Украине, но и о всей Европе, в результате за 6 лет военных действий на востоке государства уже погибли по меньшей мере 14 тысяч человек. Участниками боевых действий стали 420 тысяч украинских граждан, ощутили на себе их последствия примерно 7 миллионов жителей Донецкой и Луганской области.

"Примерно половина жителей этих областей сейчас за пределами своих домов потому, что были вынуждены бежать от войны. Примерно 2,5 миллиона граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений", – сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Расширение границ ЕС и НАТО

Участник встречи подчеркнули, что российская агрессия направлена против всего цивилизованного мира. По их словам, мир в Украине – залог безопасности для всей Европы, а потому Киев должен усиливать интеграцию с Европейским союзом и НАТО. Глава "Киевского форума" Арсений Яценюк подчеркнул, что ответ на то, каким образом достичь мира и стабильности в Европе сегодня, есть только один – расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО.

В то же время безопасность Украины и Восточной Европы зависит от сильного демократического лидерства Запада. Дональд Туск призвал американских и европейских партнеров создать совместную миссию и объединить усилия в защиту свободы и демократии.



Туск призвал партнеров создать совместную миссию / Фото "Цензор. Нет"

Защитить демократические принципы возможно только внутренней сплоченностью и взаимной поддержкой между странами. Директор центра дипломатии и международной политики при университете Пенсильвании Майкл Карпентер отметил, что настал момент объединить усилия Соединенным Штатами и европейским союзникам и партнерам, чтобы поддержать демократическое движение.

Именно за поддержку украинцам поблагодарила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она отметила, что именно готовность народа бороться за свою национальную свободу, за права и свою родину вдохновила на протесты ее соотечественников.

Сотрудничество с Альянсом

Мощной системой коллективной безопасности остается НАТО. Именно Альянс стоит на страже мира и спокойствия, в частности, европейских стран. Защищать свои границы, усиливать обороноспособность и укреплять демократию помогает и Украине – это сотрудничество должно укрепляться, убеждены участники "Киевского форума". Они подчеркнули, что Украина и в дальнейшем должна внедрять стандарты НАТО.

"Украина должна продолжать работу для усиления интеграции с НАТО. А наша задача – не поддерживать аннексию Крыма и российскую агрессию. Германия наконец объединилась. Оккупацию стран Балтии также не признавали. И это имело результат", – отметил генерал-лейтенант Вооруженных сил США Бен Годжес.



Бен Годжес об усилении интеграции с НАТО / Фото "Радио.Свободы"

Партнеры Украины

Поэтому, чтобы гарантировать безопасность, участники дискуссии призывают страны объединять усилия. Гости из-за рубежа отметили, страны Альянса твердо поддерживают Украину. Бывшая советница президента США Селеста Волландер сообщила, что США помогает Украине бороться с коррупцией, надо дать украинцам возможность развиваться.

Преданным партнером Украины является и Литва. Она верит в Североатлантический альянс, поэтому будет бороться за усиление сотрудничества между Украиной и НАТО. Призывает союзников и в дальнейшем поддерживать Киев на пути реформ. Мы можем продлевать санкции, давить на Россию, но этого недостаточно. Мы должны поддерживать Украину в реформах, в борьбе с коррупцией, процессе деолигархизации, сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.



Линас Линкявичюс о поддержке Украины в реформах / Фото главкома

Проблемы экологии

Не только о военных и политических угрозах дискутировали участники специального "Киевского форума безопасности". Проблемы экологии также вредят устойчивости системы безопасности, экологическая катастрофа надвигается на украинский Восток. На неподконтрольных Киеву территориях зафиксировано радиационное загрязнение.



Экологическая катастрофа надвигается на украинский Восток / Скриншот с видео

Еще в 1979 году на территории одной из шахт в городе Бунге Донецкой области советская власть осуществила подземный атомный взрыв. С тех пор постоянно откачивала оттуда воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву. Сейчас же эти действия приостановили. Украина уже обратилась к Международному агентству по атомной энергии с просьбой провести мониторинг и помочь предотвратить катастрофу в регионе.

Сейчас вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, является открытым. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением,

– рассказал министр вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Пандемия коронавируса взорвала мировую систему безопасности, но традиционные угрозы не исчезли. Такого мнения все участники "Киевского форума". Утверждают, что преодолеть их самостоятельно не способна ни одна страна. Гарантировать мир возможно исключительно совместными усилиями.

Об изменениях в руководстве центра информации и документации НАТО – смотрите в видео.