В условиях обострения внутриполитической борьбы в Украине усиливаются, к сожалению, и риски российского гибридного вмешательства.

Риски гибридных воздействий России

Сейчас у всех на слуху скандальное решение Конституционного суда, демонтирующее всю антикоррупционную систему в Украине.

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Тем временем – это малозаметно, но все же – открываются двери для экономической агрессии со стороны Российской Федерации.

Нам все еще не удалось освободиться от критической зависимости от российского импорта в сфере ядерного топлива. Более того, мы стали больше зависеть от поставок дизеля из РФ.

Ну а последнее решение Антимонопольного комитета приведет к тому, что России могут отдать украинский рынок ж/д колес. В результате под угрозой окажется такая критическая отрасль как грузовые и пассажирские перевозки. В один момент российские поставщики по указке Кремля могут парализовать движение по украинским железнодорожным артериям, и тогда наступит коллапс не только в экономике, но и в общественной жизни.

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Думаю, что СНБО должно отреагировать и на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику и лобби российских поставщиков. Необходимо вывести на свет пятую колонну, работающую против украинской государственности!