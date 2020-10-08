Конфликт Армении и Азербайджана грозит тем, что в него могут втянуть других региональных игроков. Европейский союз требует от сторон немедленно прекратить боевые действия.

На заседании Европарламента представитель ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз требует без дополнительных условий вернуться к переговорам под защитой сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, России и Франции. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Актуально Армения призвала мир признать независимость Нагорного Карабаха

Боррель отметил, что в ЕС видели чрезвычайно тревожные сообщения об атаках на населенные районы, которые привели к жертвам среди мирного населения.

Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в пострадавших районах,

– подтвердил глава дипломатии ЕС.

Переговоры со сторонами

Также представитель Евросоюза отметил, что провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Он призвал обе стороны:

прекратить боевые действия;

вернуться за стол переговоров.

"Я подчеркнул, что рост потерь среди гражданского населения недопустим. Я слышал с обеих сторон о действиях другой стороны – каждая из них обвиняет другую", – сказал он.

Обсуждение ситуации с Россией и Турцией

Боррель также обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции. Он подчеркнул: "Важно, чтобы региональные участники воздерживались от любой деятельности и риторики, которые могут еще больше накалить ситуацию".

Что говорят в Евросоюзе

По его словам, Евросоюз имеет очень мало информации о реальной ситуации в Нагорном Карабахе, зато есть много фейковых новостей. Это из-за того, что наблюдательная миссия ОБСЕ в регионе прекратила свою деятельность

"Уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, что является единственным путем для разрешения ситуации", – добавил Жозеп Боррель.

Все новости о войне за Нагорный Карабах читай на 24 канале по этой ссылке.