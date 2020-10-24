В дипломатическом представительстве предупреждают, что теракты могут произойти в отелях, таких как J.W. Marriott Absheron, и других людных местах. Об этом говорится в сообщении посольства США.

Актуально Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о наступлении по всей линии фронта

Обратите внимание! Заявление посольства США было обнародовано на фоне возобновления активных боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Днем 24 октября в Баку сообщили о сбитом самолете ВВС Армении и уничтожении беспилотника.

Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном можно прочитать здесь.