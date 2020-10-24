Возможные теракты в Баку: США предупредили своих граждан об угрозе в Азербайджане
Посольство Соединенных Штатов Америки предупредило своих граждан о возможных терактах в столице Азербайджана. Дипломаты получили информацию о потенциальных атаках на граждан США и иностранцев в Баку.
В дипломатическом представительстве предупреждают, что теракты могут произойти в отелях, таких как J.W. Marriott Absheron, и других людных местах. Об этом говорится в сообщении посольства США.
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Посольство рекомендует американцам:
- избегать скоплений людей,
- быть бдительными в местах, пользующихся популярностью среди иностранцев,
- отслеживать сообщения в средствах массовой информации.
Главное о ситуации в Нагорном Карабахе 24 октября
- В ночь на 24 октября в Нагорном Карабахе продолжались бои с разной интенсивностью. Азербайджанские военные силы вывели из строя склады оружия, боеприпасов и горючего армянской стороны.
- Азербайджан заявил о наступлении по всей линии фронта. В Минобороны Азербайджана сообщили, что боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта.
- Столицу самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха Степанакерт (Арцах) обстреляли азербайджанские вооруженные силы. Жертв, к счастью, удалось избежать. Армяне обещали отомстить.
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