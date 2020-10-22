О назначении Лещенко председателем Геокадастра и какие проблемы возникли

Об этом он заявил в интервью нескольким украинским телеканалам. По словам Зеленского, сложно даже сменить руководителя какого-то ведомства, потому что сразу идут угрозы и приезжают "бандиты", передает 24 канал.

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"Этого Лещенко (глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко – 24 канал), парня, я его не знаю. Я его не знал до момента, когда я начал заниматься политикой", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что даже просто назначить Лещенко главой Геокадастра было сложно: ежедневно угрозы, ездят машины, какие-то бандиты, какие-то звонки.

"Сбивали" уже здесь в правительстве. Назначаем, и то его "сбивают". Вот что происходит в стране, поэтому это сложная ситуация. Потому что нельзя просто, например, предоставить подозрение,

– заметил Зеленский.

В то же время он добавил, что новый председатель Госгеокадастра сразу открыл все цифры и сообщил, что 5 миллионов гектаров земли у государства украли. Итак, осталось лишь 2 миллиона гектаров государственных земель.

На этом фоне президент пообещал открыть данные и о выведенных в частную властность 5 миллионов гектаров. Хотя, подчеркнул Зеленский, это будет непросто, потому что "часть тех людей, которые забрали и украли землю, находятся в Верховной Раде.

"Большая часть из этих людей – это лоббисты земельные", – констатировал глава государства.

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