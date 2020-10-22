О назначении Лещенко председателем Геокадастра и какие проблемы возникли Об этом он заявил в интервью нескольким украинским телеканалам. По словам Зеленского, сложно даже сменить руководителя какого-то ведомства, потому что сразу идут угрозы и приезжают "бандиты", передает 24 канал. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1441486 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } К теме Интервью Зеленского украинским телеканалам: главные тезисы президента "Этого Лещенко (глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко – 24 канал), парня, я его не знаю. Я его не знал до момента, когда я начал заниматься политикой", –рассказал президент. Зеленский подчеркнул, что даже просто назначить Лещенко главой Геокадастра было сложно: ежедневно угрозы, ездят машины, какие-то бандиты, какие-то звонки. "Сбивали" уже здесь в правительстве. Назначаем, и то его "сбивают". Вот что происходит в стране, поэтому это сложная ситуация. Потому что нельзя просто, например, предоставить подозрение, –заметил Зеленский. В то же время он добавил, что новый председатель Госгеокадастра сразу открыл все цифры и сообщил, что 5 миллионов гектаров земли у государства украли. Итак, осталось лишь 2 миллиона гектаров государственных земель. На этом фоне президент пообещал открыть данные и о выведенных в частную властность 5 миллионов гектаров. Хотя, подчеркнул Зеленский, это будет непросто, потому что "часть тех людей, которые забрали и украли землю, находятся в Верховной Раде. "Большая часть из этих людей – это лоббисты земельные", – констатировал глава государства. Какие еще есть проблемы на рынке земли в Украине – читайте в материале 24 канала "Пол миллиона украинцев умерли, и их паи забрало государство".