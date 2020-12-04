В Украине 4 декабря синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий. Особенно на это следует обратить внимание водителям, ведь их на дорогах ждет гололедица и туман.

Худшие погодные условия – в северных и центральных областях

Плохие погодные условия будут сразу в ряде областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Наиболее сложная ситуация в центральных и северных регионах. Здесь к концу суток туман, видимость составляет лишь 200 – 500 метров. Местами – гололедица.

В Киевской области и в Киеве тоже ожидают густой туман.

Такие неблагоприятные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках автодорог.

На западе – сильный ветер

Жителей западных областей тоже погода не радует. Их на улице встретят мощные порывы ветра – скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый.



Потенциально опасные погодные условия в Украине / Изображение Укргидрометцентра

Это интересно! Согласно прогнозам синоптиков, зима 2020 – 2021 годов будет не такой теплой, как предыдущая. Погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.