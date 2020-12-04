Туман, сильный ветер и гололед: в Украине ухудшение погоды
В Украине 4 декабря синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий. Особенно на это следует обратить внимание водителям, ведь их на дорогах ждет гололедица и туман.
Худшие погодные условия – в северных и центральных областях
Плохие погодные условия будут сразу в ряде областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Наиболее сложная ситуация в центральных и северных регионах. Здесь к концу суток туман, видимость составляет лишь 200 – 500 метров. Местами – гололедица.
В Киевской области и в Киеве тоже ожидают густой туман.
Такие неблагоприятные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках автодорог.
На западе – сильный ветер
Жителей западных областей тоже погода не радует. Их на улице встретят мощные порывы ветра – скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый.
Потенциально опасные погодные условия в Украине / Изображение Укргидрометцентра
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