Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сначала сообщила, что он не собирается добровольно уходить в отставку, а через несколько часов опубликовала другое заявление – что собирается, но только при определенных условиях.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в первой половине дня 8 октября сообщила, как пишет Интерфакс-Украина , что глава государства не собирается добровольно уходить в отставку.

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Более того, Жээнбеков не получал заявление об отставке главы правительства Кубатбека Боронова. Это, мол, СМИ пишут, что тот подал в отставку. В действительности же на подпись к президенту такой документ не поступал.

Вечером же 8 октября на сайте президента Кыргызстана president.kg появилось заявление Жээнбекова, что он уйдет в отставку, когда страна встанет на путь законности.

Так же он подпишет указ об отставке правительства, если за это проголосует парламент (действующий или избранный на перевыборах, которые надо назначить).

На решительные шаги Жээнбеков готов, потому что "ситуация в стране достигла критической точки".

Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества,

– подытожил президент Кыргызстана.

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