Украина на третьем месте по количеству жалоб, поданных против нее в Европейский суд по правам человека. На первом месте уже традиционно оказалась Россия, на втором – Турция.

Украина – ответчик по 10 100 жалобам

По состоянию на конец октября 2020 года в ЕСПЧ зарегистрировали 10 100 жалоб в отношении Украины. Об этом говорится в статистике суда, размещенной на официальном сайте.

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Недалеко Украина и от второго места, так как у Турции всего на 50 жалоб больше. Возглавляет перечень Россия с 14 050 жалобами. Сейчас на рассмотрении суда находятся около 61 тысячи обращений.

Показатели загруженности ЕСПЧ

Украина – 16,5% всех жалоб;

Турция – 16,6% жалоб;

Россия – 22,9%.



Статистика ЕСПЧ по количеству жалоб / Скриншот с сайта ЕСПЧ

За последние годы выросло количество жалоб против Украины

В ЕСПЧ подсчитали, что за последние годы количество обращений против Украины значительно возросло, потому что в 2018 году жалоб насчитали лишь 7 200.

Это важно! Большинство жалоб, ответчиком в которых является Украина, подали люди, пострадавшие из-за войны на Востоке. Относительно событий в Крыму – только единичные обращения. Большая часть касается все же конфликта на Донбассе.