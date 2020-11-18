Украина – в тройке стран по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека
Украина на третьем месте по количеству жалоб, поданных против нее в Европейский суд по правам человека. На первом месте уже традиционно оказалась Россия, на втором – Турция.
Украина – ответчик по 10 100 жалобам
По состоянию на конец октября 2020 года в ЕСПЧ зарегистрировали 10 100 жалоб в отношении Украины. Об этом говорится в статистике суда, размещенной на официальном сайте.
Читайте также Рейтинг благосостояния стран: какое место заняла Украина
Недалеко Украина и от второго места, так как у Турции всего на 50 жалоб больше. Возглавляет перечень Россия с 14 050 жалобами. Сейчас на рассмотрении суда находятся около 61 тысячи обращений.
Показатели загруженности ЕСПЧ
- Украина – 16,5% всех жалоб;
- Турция – 16,6% жалоб;
- Россия – 22,9%.
Статистика ЕСПЧ по количеству жалоб / Скриншот с сайта ЕСПЧ
За последние годы выросло количество жалоб против Украины
В ЕСПЧ подсчитали, что за последние годы количество обращений против Украины значительно возросло, потому что в 2018 году жалоб насчитали лишь 7 200.
Поделиться новостью