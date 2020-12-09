Украинская сторона подавала списки на обмен по формуле "всех на всех" 4 раза. Однако все процессы регулярно блокирует Россия.

Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в 2019 году. Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш рассказал в интервью "Телеграф".

Читайте также В Кремле заявили, что проведение нормандского саммита в ближайшее время невозможно

Что именно сделала украинская сторона

открыла новые контрольные пункты въезда / выезда, несмотря на карантин;

дала согласие на разминирование 19 участков, на разведение сил и средств на 4 новых участках;

заявила о готовности имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса;

4 раза передавала списки на обмен по формуле "всех на всех".

К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной. И теперь России нужно отвечать перед другими представителями "нормандской четверки",

– отметил Гармаш.

По его словам, можно констатировать, что действия России спровоцировали консолидацию позиций Германии, Франции и Украины.

"Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях. Геополитическая конъюнктура сейчас может оцениваться как позитивная для Украины", – подчеркнул представитель Украины. И добавил, что есть повод говорить об усилении санкций против России.

К теме Если Россия не проявит волю, то это нереально, – Кравчук об обмене пленными до конца года

Обратите внимание! Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина даст возможность России выполнить свои обязательства в соответствии с договоренностями "нормандской четверки". Если российская сторона не сделает этого, то, по мнению Кравчука, следует прибегать к давлению.