Первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк убеждает, что Украина осталась без денег. А в Государственном бюджете на 2020 год – огромная дыра: не хватает минимум 40 миллиардов гривен.

Детали заявления Железняка

По словам парламентария, Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".

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"Главная проблема – это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть благодаря МВФ, ЕС и Всемирному банку. Но денег нам больше никто не даст – из-за позорных решений по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", – заявил Железняк.

Зампред фракции "Голос" добавляет, что первые сигналы были еще на прошлой неделе, когда Госказначейство заморозило расходы, и денег никто не получил.

"Это означает, что государство пока еще способно платить зарплату, пенсии, на внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. А на все остальное денег нет – на строительство дороги, школы, оборудования для больниц. И скорее всего и не будет,

– уверяет Железняк.

По его словам, у властей сейчас есть большой вызов — как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

"По нашим подсчетам, от 50 до 120 миллиардов гривен не будет уплачено из госбюджета. И это почувствует каждый – где-то недостроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату работникам", – отметил парламентарий.

Он подчеркивает, что эта проблема огромна. И сравнил ее со снежным комом, который накапливается и превращается в лавину, надвигающуюся на украинцев.

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"Потому что самый сложный этап начинается сейчас и до декабря, когда денег на счетах просто не будет", – подытожил Железняк.

Заметим! В Государственном бюджете Украины – дефицит. До конца 2020 года правительство должно найти не менее 150 миллиардов гривен, чтобы обеспечить все потребности населения. О выходах из этой ситуации читайте в комментарии Сергея Фурсы 24 каналу.