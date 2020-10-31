Украина будет договариваться с партнерами о преодолении последствий решения КСУ, – МИД
Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного суда. Речь идет о скандальном решении, которым суд отменил электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.
Об инициировании взаимодействия с международными партнерами в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Он подчеркнул, что такое взаимодействие Министерство иностранных дел будет инициировать по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Цель такой инициативы – преодоление негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине,
– пояснил Дмитрий Кулеба.
Коротко о скандальном решении КСУ:
- Конституционный Суд 27 октября отменил наказание за недостоверное декларирование. Простыми словами – разрешил легально врать в декларациях. Кроме того, этим же решением он лишил полномочий НАПК, которое занималось мониторингом проявлений коррупции среди чиновников.
- В Офисе Президента Украины сразу же заявили, что Владимир Зеленский подаст новый законопроект по борьбе с коррупцией.
- Антикоррупционная реформа, которую отменил суд, ранее была одним из ключевых требований ЕС для безвизового режима с Украиной. Поэтому сейчас он буквально в подвешенном состоянии.
- И возникли проблемы и на внутренней арене. После ликвидации полномочий НАПК невозможно закончить избирательный процесс. Ведь именно Нацагентство должно было проводить проверки кандидатов на должности председателей районных и областных советов.
- По всем этим причинам Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем обсуждали возможные последствия скандального решения.
- После этого заседания украинский президент инициировал законопроект о роспуске действующего состава Конституционного суда. Впрочем этот проект закона подвергся жесткой критике со стороны Европейского Совета.
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