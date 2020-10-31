Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного суда. Речь идет о скандальном решении, которым суд отменил электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

Об инициировании взаимодействия с международными партнерами в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он подчеркнул, что такое взаимодействие Министерство иностранных дел будет инициировать по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Цель такой инициативы – преодоление негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Коротко о скандальном решении КСУ: