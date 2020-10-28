Украине придется искать денег в России, – журналистка назвала жесткие последствия решения КСУ
Власть должна мгновенно и очень жестко отреагировать на решение Конституционного суда по поводу недостоверного декларирования. Этот вопрос является беспрецедентным и толкает нас к разрушению государственности.
Поддержка Запада этим решением фактически разрушена. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале озвучила редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.
К слову Появился текст скандального решения КСУ: детали
"Я думаю, что здесь можно говорить о том, что КСУ толкает нас не просто во времена Януковича, можно сказать, что закон о предотвращении коррупции был сегодня уничтожен и НАПК уничтожен как орган, но это решение совершенно точно толкает нас в сторону России. Потому что если будет разрушена западная поддержка, не будет финансовой поддержки со стороны западных партнеров, где Украине придется искать денег? Конечно, скорее всего, в РФ. Мне эта ситуация очень не нравится", – сказала журналистка.
Однако она надеется на жесткую реакцию и на отстранение судей, которые причастны к этому решению.
- 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд отменил, в частности, статью Уголовного кодекса о декларировании ложной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность судьям за непроверенные данные в декларациях чиновников.
- Соответствующий иск подали нардепы от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".
- 28 октября с 18:00 доступ к реестру электронных деклараций заблокировали.