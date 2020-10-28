Власть должна мгновенно и очень жестко отреагировать на решение Конституционного суда по поводу недостоверного декларирования. Этот вопрос является беспрецедентным и толкает нас к разрушению государственности.

Поддержка Запада этим решением фактически разрушена. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале озвучила редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

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"Я думаю, что здесь можно говорить о том, что КСУ толкает нас не просто во времена Януковича, можно сказать, что закон о предотвращении коррупции был сегодня уничтожен и НАПК уничтожен как орган, но это решение совершенно точно толкает нас в сторону России. Потому что если будет разрушена западная поддержка, не будет финансовой поддержки со стороны западных партнеров, где Украине придется искать денег? Конечно, скорее всего, в РФ. Мне эта ситуация очень не нравится", – сказала журналистка.

Однако она надеется на жесткую реакцию и на отстранение судей, которые причастны к этому решению.

Скандальное решение Конституционного суда: что известно