Встречи Трехсторонней контактной группы в будущем, скорее всего, не будут проходить в Минске. Пока они проходят в онлайн-формате по причине пандемии коронавируса. Сменить площадку для переговоров хотят из-за ситуации, которая продолжается в Беларуси.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что с Минском пора прощаться. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Борьба за мир, демократию, свободу невозможна на площадке в стране, хотя я и не отождествляю Лукашенко со страной, но из-за ситуации, которая сложилась, где происходят такие кровавые драматические события, антидемократические и античеловеческие,

- высказался он.

По словам Кравчука, "такая площадка не подходит для принятия решений гуманитарного общечеловеческого характера".

Следовательно, Украина будет искать другой путь и другую площадку для переговоров.

"Искренне благодарим Беларусь и белорусский народ за предоставленную возможность. Но не белорусы виноваты. Виновата в этом власть. Мы не можем игнорировать влияние власти на эти процессы", – добавил Кравчук.

Вопрос о переносе переговорной площадки ТКГ из Минска куда-либо Украина начала поднимать еще в августе. Именно тогда в Беларуси началась активная фаза протестов.

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Ранее также говорилось о том, что новой переговорной площадкой может стать Вена.