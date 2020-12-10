Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил рабочий визит в Молдову. Он заявил новоизбранному президенту Майе Санду, что Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Он выразил благодарность президенту Майе Санду за четкую и последовательную позицию по осуждению российской агрессии и оккупации Россией Крыма, поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья,

– отметил глава МИД Украины.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба пригласил Майю Санду присоединиться к деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.

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