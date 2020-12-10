Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил рабочий визит в Молдову. Он заявил новоизбранному президенту Майе Санду, что Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.
Также Дмитрий Кулеба отметил, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Он выразил благодарность президенту Майе Санду за четкую и последовательную позицию по осуждению российской агрессии и оккупации Россией Крыма, поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья,
– отметил глава МИД Украины.
Кроме этого, Дмитрий Кулеба пригласил Майю Санду присоединиться к деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.
Ситуация в Приднестровье: что известно
- На территории Молдовы находятся от 1 до 2 тысяч российских миротворцев. Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Москва должна была вывести миротворцев еще до 2004 года.
- После победы на президентских выборах Майя Санду выступила с требованием вывода российских войск с этой территории.
- Зато в Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье, поэтому заявление новоизбранного президенты якобы безответственным.
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