Кабинет Министров Украины договорился с представительством ЕС, что в ближайшие месяцы Украина утвердит 50 законопроектов и более 100 нормативных актов, определенных соглашением об ассоциации. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что через "не так много лет" Украина станет членом Евросоюза.

И перед вступлением в Евросоюз предстоит еще многое сделать, чтобы построить Европу в Украине, отметил Денис Шмыгаль в своем фейсбуке. Поэтому важно, чтобы украинское законодательство соответствовало европейским практикам.

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Премьер-министр сообщил, что 21 октября правительство совместно с представителями Офиса президента и Верховной Рады провели координационное заседание по выполнению соглашения об ассоциации. На него также пригласили посла ЕС в Украине Маати Маасикаса.

Он высоко оценил прогресс и внимание, которое правительство уделяет евроинтеграции. На ближайшие месяцы договорились о необходимости утвердить 50 евроинтеграционных законопроектов и более 100 актов со стороны Кабмина,

– сообщил Шмыгаль.

Он заверил, что возглавляемый им Кабинет Министров Украины хочет евроинтеграции не только на словах. Доказательством этого является 18 постановлений и законопроектов, которые сразу же утвердили на заседании правительства 21 октября.

Евроинтеграционные инициативы

законопроект о публичных консультациях:

он должен четко определить круг лиц и принципы консультаций относительно решений государственной власти. Также к обсуждению решений, затрагивающих граждан, будут привлекать их самих;

он должен четко определить круг лиц и принципы консультаций относительно решений государственной власти. Также к обсуждению решений, затрагивающих граждан, будут привлекать их самих; законопроект о мультимодальных перевозках:

он предусматривает имплементацию в украинское законодательство директивы ЕС об общих правилах при комбинированных перевозках;

он предусматривает имплементацию в украинское законодательство директивы ЕС об общих правилах при комбинированных перевозках; постановление о механизме "единого окна" на таможне (уже одобрена):

такое решение призвано способствовать уменьшению возможностей для коррупции, ведь все действия таможенников регистрируются в электронной системе;

(уже одобрена): такое решение призвано способствовать уменьшению возможностей для коррупции, ведь все действия таможенников регистрируются в электронной системе; стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года (уже одобрена);

(уже одобрена); порядок сертификации органического производства и обращения органической продукции (уже одобрен);

(уже одобрен); технический регламент средств криптографической защиты информации (уже одобрен).

Эти проекты лишь небольшая часть того, что принято и над чем ведется работа. Европейской Украине точно быть!

– заявил Денис Шмыгаль.